OPINIÃO | Estreou o tão desejado Secret Story – Desafio Final

Ontem à noite o país parou para assistir à estreia do tão desejado Secret Story – Desafio Final. Este é um formato que nos faz sempre relembrar os grandes concorrentes dos realities shows em Portugal. Só os mais fortes conseguem remar neste jogo, quem não se destaca sai.

A noite ficou marcada pelo regresso do Cláudio ao horário nobre. Confesso que já tinha saudades. A leveza e descontração como conduz o formato, torna-o único. Isso para não falar da cumplicidade que tem com a Voz, e que faz as delícias do programa.

A noite foi de grande expectativa de quem seriam os novos inclinos da casa mais vigiada do país. Fiquei surpreso. A artilharia pesada voltou a entrar, falo-vos da Joana Diniz e do Tiago Rufino. Lá dos primórdios dos realities entrou o Nuno Jesus, na verdade, é sempre bom ter uma cara bonita num formato destes. Mas edição tem muito bons concorrentes, como é caso da Inês Morais e da Daniela Santos.

Como é habitual em todos os desafios finais entram sempre plantas de estimação. A Patrícia, a Rita, a Catarina e a Iury são meninas queridas só isso, porque de jogadoras têm muito pouco. E já temos prova disso.

Estou ansioso pelo desenrolar de novos episódios da história encantadora do Gabriel e do David Maurício. Acredito que vamos voltar a ter momentos de puro amor, e encantadores.

Já vos falei dos capitães? Da Teresa e do senhor Daimond. Acho que vai pegar fogo no parquinho entre os dois. Ontem estavam super amigos, mas assim que o David Daimond pisar os calos da Teresa a casa vai agitar, e não vai ser bonito de se ver. Mas na verdade estamos ansiosos que isso aconteça.

Acho que este lote de concorrentes tem tudo para dar certo. Não falo de amizades. Falo de grandes peixaradas e grandes barracos. Os ingredientes de um bom Desafio Final.