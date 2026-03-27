Eva, Diogo e Ariana: as imagens que todos quiseram ver (até fora de Portugal)

Nos últimos dias, a nova edição do Secret Story tem dado muito que falar, dentro e fora da casa, com uma polémica que já está a ultrapassar fronteiras.

Tudo começou com o casal Eva e Diogo, que entraram no Secret Story 10 entraram como casal, mas com segredos separados. O segredo de Diogo erra «a minha namorada está na casa» e o da Eva era «namoro há 5 anos com um concorrente da casa». O plano estava definido antes de entrarem: ambos poderiam aproximar-se de outros concorrentes como estratégia de jogo, algo que apenas o público conhecia.

No entanto, a estratégia rapidamente ganhou contornos inesperados. Diogo aproximou-se de Ariana, numa fase inicial como uma simples amizade, mas a relação evoluiu para algo mais próximo. A concorrente alegou que até ao momento em que o segredo foi desvendado desconhecia por completo a relação de Diogo com Eva. No momento, ficou em lágrimas e recebeu apoio por parte dos colegas.

A partir daí, o ambiente na casa mudou. Apesar da revelação, Diogo e Ariana mantiveram-se próximos, o que gerou desconforto visível em Eva, que assistia à situação enquanto namorada do concorrente.

Com o passar dos dias, a tensão aumentou, especialmente após momentos de maior intimidade entre Diogo e Ariana debaixo dos lençóis. Mais tarde, foi também revelado o segredo de Eva: mantinha uma relação de cinco anos com Diogo. A descoberta partiu de Jéssica e caiu como uma verdadeira bomba dentro da casa.

No meio da tensão, Ariana acabou por revelar que tudo o que aconteceu com Diogo foi para além de um beijo, deixando a casa em choque. Eva não sabia até ao momento e já tinha questionado várias vezes a Diogo se tinha acontecido algo mais do que um beijo, ao que o concorrente afirmou que nunca tinha acontecido nada.

A situação expôs uma dinâmica completamente diferente daquela que os concorrentes e o público acompanhavam até então. Enquanto Eva mantinha uma postura contida e sofrida, Diogo envolvia-se cada vez mais com Ariana, com trocas de carícias, beijos e até conversas de teor mais íntimo.

Confrontada por Cristina Ferreira, Eva assumiu que tudo fazia parte de um acordo entre o casal. “Foi o jogo que escolhemos e agora temos de lidar com as consequências”, explicou, garantindo que todas as atitudes foram previamente consentidas entre ambos.

A revelação dividiu opiniões dentro da casa e entre os espectadores, gerando discussões intensas, indignação, acusações de traição e vários confrontos diretos. No confessionário, Ariana mostrou-se em lágrimas, descrevendo a situação como “ridícula” e afirmando que, a partir daquele momento, Eva e Diogo deixavam de ter qualquer significado para si.

Entretanto, Diogo terá colocado um ponto final na relação com Eva após a exibição das imagens mais íntimas envolvendo o concorrente e Ariana e o jogo na casa mudou novamente. Diogo e Ariana continuam bastante próximos e a casa está ‘contra’ os dois. Jéssica já mostrou a sua opinião várias vezes que o que os dois estão a fazer é ‘uma falta de respeito’ para Eva, que está visivelmente abalada e tem de assistir ao que os dois fazem na casa.

A polémica já chegou além-fronteiras. No Brasil, o caso tornou-se tema de conversa nas redes sociais, com destaque para um vídeo da influenciadora Manu, que analisou toda a situação e contribuiu para aumentar ainda mais a repercussão do caso.