“A dor da culpa não desaparece”: Eva Pais fez partilha comovente antes de entrar no Secret Story

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

A participação de Eva Pais na Casa dos Segredos 10 tem gerado grande atenção. A concorrente entrou no reality show com o segredo “tenho o meu namorado na casa”, enquanto Diogo, o seu ex-namorado, tinha o segredo inverso: “a minha namorada está na casa”. Antes de entrarem, o casal tinha definido uma estratégia: poderiam aproximar-se de outros concorrentes como parte do jogo.

No entanto, a situação tomou rumos inesperados. Diogo aproximou-se de Ariana, inicialmente numa simples amizade, mas a relação evoluiu para algo mais próximo. Enquanto isso, Eva e Diogo terminaram a relação de cinco anos dentro da casa, criando um triângulo amoroso que tem dado que falar nas redes sociais.

Fora da casa, Eva também passou recentemente por um momento emotivo. Nas redes sociais, a concorrente partilhou a homenagem à sua cadela Meggie, que morreu em setembro do ano passado: “Hoje faz 1 mês que a nossa Meggie nos deixou, e mesmo assim continuo a achar que ela ainda cá está. Foi das decisões mais difíceis que eu já tive de tomar, e a dor da culpa não desaparece, mesmo sabendo que foi o melhor para ela.

Ela fazia parte de mais de metade da minha vida. Durante 12 anos, eu sabia que chegava a casa e ela estava lá… O que mais dói é saber que nunca mais vou poder ‘reclamar’ com ela, por ser uma Maria trapalhona. Espero que ela saiba que foi amada por todos e que nunca será esquecida.”