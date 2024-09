OPINIÃO | Diogo Alexandre, o concorrente do momento

Passaram duas semanas desde a estreia do Secret Story, mas na realidade parece que passou um mês. Estas duas semanas ficaram marcadas por fortes discussões, alianças que se criaram, o botão dos segredos tem estado ao rubro e começaram-se a criar os primeiros ódios de estimação. Os ingredientes certos para um bom reality show.

Nesta edição da Casa dos Segredos, os concorrentes têm atitudes e comportamentos menos bons e esperam os diretos para pedirem desculpa aos companheiros de casa. Será que fazem isso para parecer bem e porque fica bem na fotografia? É que podiam pedir desculpa a qualquer momento, uma vez que vivem todos na mesma casa. Eles não têm de aceitar quem é diferente, tem é de respeitar as diferenças. Só isso.

Diogo Alexandre o concorrente que em tudo o que faz ou diz é alvo de reprimenda por parte dos colegas. Será que o Diogo se vitimiza? Não me parece. Este é um episódio repetido em várias das novelas da vida real. Uma coisa é certa, quando uma casa fica contra um concorrente, este vira o preferido do público, e quem sai prejudicado são os outros. A prova disso é que o Diogo Alexandre depois de ter levado 13 nomeações foi o primeiro salvo com 85% dos votos.

A Patrícia, a menina que apaixonou o público na primeira gala, foi a expulsa da noite. Não achei que a concorrente fosse a expulsa da noite, uma vez que criou muito conteúdo e se destacou pelo público. Foi autêntica e original.