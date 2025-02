OPINIÃO | Secret Story: Iury, a vítima da noite

A três semanas da grande final o Secret Story – Desafio Final os concorrentes começam a dar tudo por tudo para se destacarem e lutarem pelo título de vencedores. A gala de ontem foi surpreendente e gerou alguma controvérsia com a nomeação direta à Iury e com a expulsão inesperada do Afonso.

A Daniela, a Inês e o Bruno de Carvalho, logo no início da gala, tiveram de atribuir uma nomeação direta ao concorrente que menos falta faz ao jogo. Tiveram de escolher entre o Ossman, a Sandrina e a Iury. Infelizmente escolheram a Iury. Eu teria escolhido a Sandrina que é a concorrente mais fraca deste jogo, a verdadeira planta.

A Iury tem-se destacado desde o primeiro dia que entrou no Desafio Final. É direta a nomear, mexe com a casa, e é cada vez mais opinativa. Nas galas e nas dinâmicas mostra que tem uma boa visão de jogo, expressando, sem medos, o seu ponto de vista.

O Bruno de Carvalho veio trazer alguma leveza à casa. Achei que ia rebentar com a casa, ser mais opinativo, e ser menos politicamente correto, mas é tão tranquilo no jogo que acabou por trazer uma leveza fantástica à casa. É claro, que o Bruno bate de frente com a Inês e com o Miguel, porque todos querem ter destaque.

O Miguel ganhou o privilégio de assistir às nomeações de um concorrente. Escolheu assistir às nomeações do Bruno. Resultado final? Já começou a pegar fogo. Assim que saiu do confecionar, o Miguel revelou a sua vantagem e começou logo a por a casa contra o Bruno. Cheira-me que vamos ter toda uma novela em redor desta situação.

Em noite de mais uma expulsão, o Afonso foi o escolhido pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Juro que não entendi esta expulsão. O Afonso foi dos concorrentes que mais cresceu enquanto jogador. Fez um jogo brilhante, para mim merecia estar no pódio da grande final.