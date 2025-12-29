Facebook Instagram
Lifestyle

OPINIÃO | A Final do Secret Story: quem merece mesmo vencer?

Quem será o grande vencedor? É a pergunta que anda no ar, como sempre.

Fábio Belo
Hoje às 08:37
OPINIÃO | Secret Story: o passaporte foi disputado por jogadores, não por figurantes  

A três dias da grande final, já estão encontrados os quatro finalistas desta edição do Secret Story. Nem todos são merecedores de lá estar, mas já lá vamos. Uma coisa é certa: esta edição contou com um casting de luxo. O problema? A gestão do conflito falhou, e falhou em grande.

Quem será o grande vencedor? É a pergunta que anda no ar, como sempre.

A Liliana é uma justa finalista e, arrisco dizer, também uma justa vencedora. Foi, de longe, a concorrente que mais pancada levou, e não foi pouca. Julgada por todos, nunca baixou os braços, nunca se vitimizou e seguiu em frente. Jogou, resistiu e entregou conteúdo. Coisa rara e apreciável.

O Pedro Jorge é mais do que merecedor de estar na final. Para mim, foi o melhor jogador desta edição. Destacou-se semana após semana, esteve sempre em jogo e foi constantemente protagonista. Não passou despercebido, e isso, num reality show, é meio caminho andado.

A Marisa, pelo contrário, não merece estar na final e muito menos levar o cheque para casa. Não tenho um ódio de estimação por esta concorrente, mas convém ser honesto: para a Marisa, isto pareceu mais umas férias prolongadas na casa mais vigiada do país, com o bónus adicional de atacar e expor o próprio namorado. Estratégia curiosa, no mínimo.

A Inês é outra que tal. Nem merece estar na final, nem ser vencedora. Aliás, quem é a Inês? Pouco ou nada sabemos. Não foi jogadora, não se afirmou e chegou a este patamar claramente a reboque do famoso “telefone charuto” do namorado, Dylan. Mérito próprio? Escasso.

Quanto ao Leandro, morreu literalmente na praia. Foi o concorrente expulso da noite, numa injustiça tremenda. Merecia estar na final e tinha todas as condições para levar os 250 mil euros para casa. Jogou, foi protagonista e soube destacar-se. É verdade que, a certa altura, perdeu o rumo e o protagonismo, mas deu a volta por cima e voltou à ribalta. Pena não ter chegado mais longe.

RELACIONADOS
OPINIÃO | Secret Story: o passaporte foi disputado por jogadores, não por figurantes  
OPINIÃO I Domingos no Secret Story: tradição é tradição  
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Mais Vistos
00:03:08
Secret Story
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande
tvi
00:01:51
Dois às 10
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
tvi
00:02:27
Secret Story
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
tvi
00:02:51
Secret Story
Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | A Final do Secret Story: quem merece mesmo vencer?
Tragédia
Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal
Dicas
Ainda tem dúvidas? Saiba onde deve colocar o detergente e amaciador na sua máquina de lavar a roupa
Imprensa internacional
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer
Mais Lidas
Dois às 10
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado
tvi
Catarina Esparteiro
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente
Dois às 10
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
tvi
Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»
Tragédia
VÍDEO: antigo campeão olímpico envolvido em acidente com dois mortos
maisfutebol
Tragédia
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar