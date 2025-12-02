Facebook Instagram

OPINIÃO | Desistências, ameaças e lágrimas: um resumo da semana  

Não é segredo para ninguém que esta edição do Secret Story é surpreendente minuto a minuto.Tem sido, aliás, um verdadeiro sucesso de audiências

Fábio Belo
Há 2h e 8min
Cristina Ferreira - 12.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"
Cristina Ferreira - 12.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"

Foto: TVI

OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  

Os concorrentes são imprevisíveis e, a cada instante, o jogo muda de figura. Esta semana foi de cortar a respiração, o impensável aconteceu.

O top 10, conhecido na semana passada, passou rapidamente a top 9 e, por pouco, não virou top 8. Depois da sanção ao Bruno e ao Dylan, ambos ameaçaram desistir. O Bruno acabou mesmo por sair, surpreendeu-me. Já o Dylan fez, mais uma vez, o seu número de coitadinho: ameaçou abandonar o jogo, mas, no fim das contas, lá ficou na casa. Surpreendente? Claro que não. Já é marca registada.

O Dylan estará uma pessoa mudada? Ou percebeu, finalmente, que meteu o pé na argola? Vai-se lá saber. A verdade é que parece ter interpretado os avisos e passou a comportar-se como um cordeirinho manso, numa tentativa desesperada de limpar a imagem. Só que já foi tarde. No fim, o público decidiu expulsá-lo.

A Bruna, por sua vez, já cansa com os ataques reles à Liliana, culpando-a por tudo o que aconteceu logo no início do programa. Sim, quando decidiu terminar o noivado para começar uma relação com o Fábio. Esse assunto já devia estar arrumado há muito. A esta altura do jogo, a Bruna já devia ter argumentos novos, se continuar neste registo, mais vale abrirem-lhe a porta da casa.

Como muitos me têm perguntado quem seriam, para mim, os finalistas, diria: Liliana, Pedro e Leandro. E já que falamos do Leandro, parece continuar meio perdido no terreno. Já tinha dito noutro comentário que me parece desnorteado, muito por estar a perder contracena, e sem contracena, lá se vai a estratégia.

 

RELACIONADOS
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
OPINIÃO I Esta casa dá mais enredo que qualquer série da Netflix  
OPINIÃO I Passaporte à vista!
Mais Vistos
00:00:50
Diário da Manhã
Imagens chocantes: Mãe e filhos menores são alvos de uma perseguição violenta de carro
tvi
00:14:05
Secret Story
Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo»
tvi
00:01:55
Secret Story
Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
tvi
00:02:32
Secret Story
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
tvi
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Constança Cunha e Sá
Morreu Constança Cunha e Sá
cnn
Historias de amor
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn