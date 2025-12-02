OPINIÃO | Desistências, ameaças e lágrimas: um resumo da semana  

Os concorrentes são imprevisíveis e, a cada instante, o jogo muda de figura. Esta semana foi de cortar a respiração, o impensável aconteceu.

O top 10, conhecido na semana passada, passou rapidamente a top 9 e, por pouco, não virou top 8. Depois da sanção ao Bruno e ao Dylan, ambos ameaçaram desistir. O Bruno acabou mesmo por sair, surpreendeu-me. Já o Dylan fez, mais uma vez, o seu número de coitadinho: ameaçou abandonar o jogo, mas, no fim das contas, lá ficou na casa. Surpreendente? Claro que não. Já é marca registada.

O Dylan estará uma pessoa mudada? Ou percebeu, finalmente, que meteu o pé na argola? Vai-se lá saber. A verdade é que parece ter interpretado os avisos e passou a comportar-se como um cordeirinho manso, numa tentativa desesperada de limpar a imagem. Só que já foi tarde. No fim, o público decidiu expulsá-lo.

A Bruna, por sua vez, já cansa com os ataques reles à Liliana, culpando-a por tudo o que aconteceu logo no início do programa. Sim, quando decidiu terminar o noivado para começar uma relação com o Fábio. Esse assunto já devia estar arrumado há muito. A esta altura do jogo, a Bruna já devia ter argumentos novos, se continuar neste registo, mais vale abrirem-lhe a porta da casa.

Como muitos me têm perguntado quem seriam, para mim, os finalistas, diria: Liliana, Pedro e Leandro. E já que falamos do Leandro, parece continuar meio perdido no terreno. Já tinha dito noutro comentário que me parece desnorteado, muito por estar a perder contracena, e sem contracena, lá se vai a estratégia.