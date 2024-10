OPINIÃO | Diogo Alexandre, a personagem principal?

Finalmente pegou fogo no parquinho e a casa mais vigiado do país está num verdadeiro alvoroço. Em noite de mais uma expulsão, os concorrentes foram confrontados com as imagens da semana, o que é cereja no topo do bolo. Assim sabem o que todos dizem frente a frente, e por trás das costas.

Para surpresa de todos, a Maria foi a primeira concorrente salva do lote dos nomeados. Ninguém esperava este desfecho, estávamos todos à espera que o Diogo Alexandre fosse o primeiro salvo, mas só que não. Daniela foi a concorrente expulsa, mas digo-vos já que esta concorrente era bem mais interessante e ativa no jogo do que a Maria.

Esta semana, vou eleger o Diogo Alexandre como o grande protagonista do Secret Story. Para dizer a verdade, ele é protagonista desde a primeira semana. Aquilo que os outros concorrentes lhe fazem já se está a tornar doentio e até são extremistas em relação a certos cometários que lhe fazem. São intolerantes com o Diogo, que na boca de alguns é um come e dorme, mas o que é certo é que se destaca de todos os outros. E uma coisa é certa, não precisa de fazer praticamente nada para se destacar, porque os colegas de casa dão-lhe o protagonismo todo. Com isto tudo, o Diogo vai estar no pódio da grande final, e não sei se não será o grande vencedor.

A Flávia é daquelas concorrentes imprevisíveis, e ontem surpreendeu-me com atitude espetacular que teve em relação à Rita. Quando estão as duas no confessionário e Flávia pergunta à Rita se ainda gosta do Rúben, é de uma generosidade gigante nos dias que correm.

As nomeações estavam viciadas, mas isto já todos sabíamos. Finalmente o jogo mudou, e foram todos apanhados de surpresa. A prova de que um reality show nem sempre é aquilo que parece, e que a qualquer minuto tudo muda.