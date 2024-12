OPINIÃO I O Top 10 'injusto' do Secret Story

A menos de um mês da grande final está encontrado o top 10 desta edição Secret Story. Digo-vos já que não é o top 10 que idealizei, eu retirava o Heitor e colocaria e o Rúben. Sempre era um concorrentes que mexia mais com a casa, que tinha conteúdo.

Logo no inicio da gala a Voz lançou o desafio de criarem duplas, o Diogo Alexandre ficou de fora, e acho que era previsível. Por não ter formado dupla teve o desafio de escolher o elemento forte de casa dupla. Os escolhidos foram a Renata, o Gonçalo, o Leo, o Marcelo e o João, eu trocaria o Marcelo pela Rita. Posto isto será o Diogo o excluído da casa? Claramente, que sim, e isso só o torna mais forte e mais intenso no reality show.

Com o aproximar da grande final as alianças parecem começar a quebrar-se, e a prova disso é picardia notória entre o Leo e o Diogo. A meu ver, só existe essa picardia porque o Leo já percebeu que o Diogo é mais forte do que ele no jogo, e tem muito mais destaque. Por isso tenta atacá-lo porque no dia 31 de dezembro só um será o grande vencedor.

A Renata foi a primeira concorrente salva da noite, não me surpreendeu, sempre achei que estaria entre a Renata e o Diogo Alexandre, que até foi o segundo salvo. Seguiu-se o Marcelo, e o quarto salvo foi o João Ricardo, e isso é que me surpreendeu. O João desde o primeiro dia que mexe com a casa e entrega-nos bom conteúdo, e é o último salvo? Quer se goste ou não, ele é um dos protagonistas deste jogo.

A Juliana foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país. Não estava ali a fazer nada. Foi a grande planta desta edição.