OPINIÃO | Isto é o Secret Story, não é uma Lua de Mel

A gala de ontem foi maravilhosa e impactante do primeiro ao último minuto. Foi uma gala de coragem que foi dominada pelo João Ricardo e pelo Leo. Os dois protagonizaram a noite com grandes e fortes confrontos, mas nenhum levou a melhor. Estão os dois em plena igualdade, cada um com a sua verdade e o seu jogo. Mas tenho de admitir que já tinha saudades de uma boa peixeirada em direto.

Diogo Alexandre foi o concorrente escolhido como o mais corajoso, mas será que é mesmo? Uma coisa é certa, é preciso ter-se muita coragem quando se tem uma casa inteira que o ataca constantemente, e o Diogo mantém a postura enfrentando os colegas e marcando sempre uma posição forte no jogo. No entanto, eu teria escolhido o João Ricardo como o mais corajoso, porquê? Eu explico, para além de ser um concorrente muito forte ele consegue mexer com a casa toda sem se preocupar com a imagem que passa cá para fora. Para mim, isto ter muita coragem num jogo destes. Se aprecio o jogo do João, isso já é outra conversa.

Não gosto de falar das plantas da casa, mas hoje, vou ter de falar da Juliana que parece que começou a acordar para o jogo, só que já vai tarde. Quem é a Juliana? Uma menina irritante, incoerente sem capacidades de jogo. Sim, não tenho medo de dizer que a Juliana não tem capacidades para estar num reality show, porque num jogo destes tem de se ter atitude e assumir todos os atos, tudo o que esta concorrente não é capaz de fazer.

Semana após semana surpreendo-me com a ordem de salvação dos concorrentes. Não esperava que o Marcelo fosse o segundo salvo da noite, e muito menos que o Rúben fosse expulso. Não é uma questão de gostar do jogo do Rúben, mas verdade seja dita ele é concorrente explosivo e que mexe com as nossas emoções, e não é isso que gostamos de ver? Isto é o Secret Story, não é Casa da Lua de Mel. Uma expulsão injusta.