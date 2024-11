OPINIÃO | No Secret Story não há espaço para plantas

Na gala de ontem ficou bem claro quem são os grandes protagonistas desta edição do Secret Story. Leo, João Ricardo, Diogo Alexandre, Renata, Gonçalo e Margarida são as figuras de destaque deste jogo que já leva mais de dois meses. Cada um com um jogo diferente, mas marcante. Sabem-se posicionar e aproveitar todas as oportunidades para terem destaque.

Finalmente a Juliana está nomeada. A concorrente só foi uma vez a nomeações e agora é a altura certa para ir a nomeações. Nesta fase do jogo não há espaço para plantas, por isso está na hora de irem de vela.

O João Ricardo decidiu ficar nomeado e dar a imunidade ao Heitor, foi uma atitude bonita, mas nesta altura do jogo já deve ser cada um por si. No final só um será o grande vencedor. Até acho que o João só tomou esta decisão para ficar bem na fotografia.

As famosas brincadeiras noturnas continuam a dar que falar, e muito. Mas juro que não entendo tanta indignação. Este tipo de brincadeiras são perfeitamente normais nos reality shows.

A Jéssica foi a concorrente que foi sempre passando pelos pingos da chuva, e sim é verdade, só agora é que acordou para o jogo. Já acordou tarte, e bem tarde, tanto que foi a concorrente expulsa da noite.

Juro que há dias que não entendo o público. Salvar em primeiro lugar o Maycon é só rídiculo, ele é planta, não tem jogo e anda a reboque da Renata. Para mim o primeiro salvo deveria ter sido o João Ricardo, que do lote dos nomeados é o concorrente que mais conteúdo nos dá, e mais mexe com a casa. Só mesmo para terminar, o Heitor também podia ter ido de vela.