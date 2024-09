OPINIÃO | O regresso explusivo do Secret Story

Estreou a edição mais esperada de sempre do Secret Story, a Casa dos Segredos. Há muito que os portugueses ansiavam pela chegada do formado mais secreto da televisão portuguesa. Ontem à noite o país parou. Sim, Portugal esteve de olhos postos na estreia e isso foi notório pelo estrondo de audiências.

Secret Story é sinónimo de bons e surpreendentes segredos. “Maquilho mortos”, “Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral” e “Sou mórmon e fiz um voto de castidade” são os três segredos mais impactantes desta edição. Claro que este formato voltou a juntar ex-namorados o que é sinónimo de uma boa caldeirada, que vai acontecer nos próximos dias. O mítico segredos “Somos um casal falso” também está de volta, este segredo recaiu sobre o Maycon e a Renata, mas ambos nada fizeram para defender o seu segredo. Uma coisa é certa, já todos perceberam o segredo deles. O que há fazer? Eu expulsava já os dois.

Esta edição do Secret Story conta com 22 concorrentes, são tantos que parece que a casa tem mil pessoas. No meio desta multidão há um que já está a dar que falar, e que já todos sabem o seu nome, o Leo Marte. Destacou-se pelo sua excentricidade e pela sua forma de estar na vida. Acho que nos vamos divertir muito com esta ave rara, não concorda? Desde há muitos anos que não tínhamos um lote concorrentes com uma faixa etária tão nova, mas o que isso significa? Captar a atenção do público mais jovem, e terem o ingrediente perfeito para se pegarem todos uns com os outros.

Aos comandos desta aventura tem a Voz mais sexy deste país, e o regresso de Cristina Ferreira aos programas de domingos à noite. Temos de confessar que já ansiávamos o regresso da Cristina à apresentação destes formatos. Não há ninguém como ela. Imparcial. Justa. E humilde.

A casa é mesma das últimas edições do Big Brother, mas foi totalmente remodelada. Está muito colorida, moderna e repleta de pistas.