OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  

Parece que foi ontem que esta edição do Secret Story estreou, e já temos o top 10. Um top 10 composto, na sua maioria, por gente que dificilmente merecia lá chegar, mas pronto, vivemos em democracia televisiva.

O Dylan, nas primeiras duas semanas, eu colocava-o diretamente na final. Hoje? Nem no top 10 teria lugar. Podia perfeitamente comprar um bilhete só de ida para a porta de saída. Passou de protagonista a figurante em tempo recorde.

A Inês… já o disse e não me canso de repetir: é forçada. De jogadora tem pouco, muito pouco. E agora ainda anda a reboque de um pseudo-romance com o Dylan. Para mim, seria a expulsa da noite sem qualquer sombra de dúvida. Mas o público, sempre imprevisível, decidiu expulsar a Marisa Susana. A ironia? Para mim, a Marisa Susana seria, neste momento, a grande vencedora deste Secret Story. Porquê? Porque foi a concorrente mais completa do jogo.

O Bruno não tem o estilo de jogo que eu aprecio e, convenhamos, tem atitudes algo… pouco ortodoxas. No entanto, mexe com a casa praticamente desde o primeiro dia. É aquele tipo de jogador que funciona como uma pedra no sapato, irrita, mas faz falta ao jogo.

A Bruna… o que dizer? Apenas que fez parte da tal “ficha tripla”, que durou o mesmo que um castelo de cartas numa ventania. Duas semanas e já estava tudo no chão. Também já podia ir embora sem grande prejuízo.

A Liliana merece estar no top 10. É das concorrentes que mais levou porrada, metafórica, claro. Foi fortemente criticada, dentro e fora da casa, por ter terminado um noivado e se envolver com o Fábio. O meu ponto de vista? Mais vale acabar um noivado três dias antes do casamento do que acabar um casamento ao fim de um mês. Convenhamos.

O Fábio deveria ter sido assim desde o início. Tinha muito a ganhar e, quem sabe, podia ter-se tornado num grande jogador. Mas admito: esta sua nova versão cai-me bem.

A Ana, sem grandes surpresas, foi a primeira salva. Para mim, tem lugar garantido na final. É a concorrente que mais cresceu dentro do jogo. Tem um jogo individual, não se esconde em grupos, mérito total.

O Pedro está exatamente onde deve estar e, para mim, também merece um lugar na final. É um grande jogador. Já a Marisa… pode até estar no top 10, mas na final? Não. Já disse e repito: é excelente a guardar e defender o seu segredo, e acaba aí o seu currículo.

O Leandro é aquela personagem amada por uns e odiada por outros. Diz o que tem a dizer e sabe marcar posição. O problema? Já brilhou mais. Parece-me meio perdido, talvez porque sente que perdeu protagonismo, e, honestamente, não está completamente errado.