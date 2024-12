OPINIÃO | Quem vai à final?

A uma semana da final do Secret Story ainda estão sete concorrentes na casa mais vigiada do país. Quem irá à final? Quem será o grande vencedor? Para mim quem merece estar na final é o João Ricardo, o Diogo Alexandre, o Leo, a Renata e o Gonçalo.

A Renata é a única concorrente com lugar garantido na final, uma vez que já ganhou o tão desejado passaporte para a final. De qualquer das formas a Renata merece ir à final, quer se goste ou não, ela entrega-nos bom conteúdo desde o primeiro dia, e mexe muito com o jogo.

O João Ricardo é protagonista desde o primeiro dia. Não tem um jogo que eu gosto, mas o que importa é que ele sabe marcar a sua posição no jogo e despertar-nos coisas boas e más. Ele joga de forma a ser o grande vencedor, sem medos da imagem que passa cá para fora.

O Diogo Alexandre é outro dos grandes protagonistas deste Secret Story. Em termos de jogo acho que está mais facilitado do que os outros, ter uma casa inteira contra ele não deve ser fácil, mas ele usa isso a seu favor, o que faz com se destaque cada vez mais no jogo.

O Leo é aquele concorrente extravagante que nos faz despertar muitas emoções. É jogador, e está ali para ganhar os 100 mil euros. Faz o que for preciso para ter lugar garantido na última gala desta edição.

O Gonçalo é o meu concorrente preferido. Acho que merece um lugar na final, mas não acho que deva ser o vencedor. É jogador, opinativo e sem descer do salto consigo por alguns concorrentes a deitar fumo pelas orelhas.

A Margarida é uma menina querida que cresceu muito na casa. Cresceu enquanto pessoa, porque no jogo foi só mais uma. Já o Maycon anda a reboque da Renata, e é o que o tem mantido dentro da casa.