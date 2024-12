OPINIÃO | Redes sociais, o motor do Secret Story?

Há mais de 20 anos o Big Brother revolucionou a televisão em Portugal, hoje, os realities shows ganham uma nova força no nosso país, e isto deve-se às redes sociais. Esta edição do Secret Story é um sucesso de audiências, mas também domina os assuntos mais comentados nas redes sociais.

É muito bom que este tipo de programas ganha dimensão no nosso país, porque, na verdade é o reflexo da nossa sociedade. Finalmente os realities shows ganham uma dimensão como no Brasil, mas nem tudo é bom! Esta semana dois acontecimentos, a meu ver, graves colocaram as redes a arder e dar muito que falar.

A Renata gerou toda uma polémica em torno do Diogo Alexandra, talvez para o queimar, mas saiu-lhe o tiro pela culatra. Esqueceu-se de que as pessoas acompanham o programa e assistam tudo o que se passa na casa. Por isso foi rápidamente desmascarada. Após o confronto de imagens e a conversa com Cristina, a Renata percebeu que tinha ficado sem chão, e que tinha saído queimada de toda esta situação.

O João, o polémico concorrente desta edição decidiu atirar foguetes, quer dizer, copos de água acabando por molhar o Diogo, talvez para o provocar. Claro que o João normalizou a situação, mas isto não é um comportamento que se tenha. Ele deveria ter tido uma sanção, só confronto de imagens não foi suficiente. Mais grave, disse aos colegas que no final do direto a Cristina tinha falado com ele. Estão a imaginar o que se passou nas redes sociais? A Cristina a dar colinho ao João, a frase mais falada durante a semana fora da casa. Mas ontem tudo se esclareceu, e mais uma vez o João saiu impune.

Agora é moda fazerem-se sondagens nas redes sociais e em alguns sites para se saber quem vai sair, lógico que o resultado destas sondagens nada tem a ver com a realidade. E depois o que acontece? Sai um concorrente contrário à sondagem e vem.se gritar manipulação. Filhos, o que conta são as chamadas telefónicas. As sondagens são só sondagens, só isso.

Quero dizer com isto que as redes sociais são um veículo de alavanque para o crescimento dos realities no nosso país, mas por favor, usem as redes para discutir temas importantes. Mais importante assistem aos diários para verem as imagens, e não destilem ódio a comentar uma imagem que circula nas redes fora de contexto.