OPINIÃO | Secret Story, a revolução da televisão portuguesa

O regresso do Secret Story voltou a revolucionar a televisão portuguesa. Este formato de reality show há muito que era esperado pelos portugueses e o que é certo é que tem vindo a ser um verdadeiro sucesso. Este sucesso deve-se ao bom casting dos concorrentes. Na casa mais vigiada do país temos um grupo de pessoas jovens, educadas e com uma enorme vontade de viverem o jogo. Acima de tudo, temos um grupo leve e muito animado.

João Ricardo é o concorrente mais velho do grupo, mas também tem dado muito nas vistas. A meu ver destaca-se pela negativa. Não nego que é engraçado e até divertido, mas ao mesmo tempo é negativo e mal-educado. É uma pessoa que não olha os outros nos olhos e dá sempre a típica desculpa que os portugueses veem o programa. Este tipo de concorrentes é necessário no jogo, porque ao disparar em todas as direções consegue mexer com a casa.

O Leo foi, talvez, o concorrente que mais deu nas vistas na gala de estreia. É divertido, engraçado e muito pouco autêntico. Para mim, o Leo é uma personagem, o que não tem mal algum. Durante a semana, notei-o um pouco apagado, mas nos diretos está sempre em modo show. Assim que o vi entrar na casa, pensei ou vai ser o preferido ou o odiado pelos portugueses, mas o seu modo peculiar de estar na vida tem conquistado o público do programa.

A Liliana foi a primeira concorrente a abandonar a casa da voz, o que não me admirou. No vídeo de apresentação, prometeu ser tudo e mais alguma coisa, mas na verdade foi só uma planta a existir na casa. Já todos sabemos que quem muito promete, pouco ou nada cumpre.

As nomeações têm sido uma verdadeira surpresa. Porquê? Não há um concorrente que não justifique a sua nomeação, sem medos e sem rodeios, o que mostra que temos pessoas que querem estar no jogo e ganharem o prémio final.