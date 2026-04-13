OPINIÃO | Secret Story: do protagonismo ao esquecimento: quem ainda conta nesta casa?

Tenho de tirar o chapéu à Ana, sim, leram bem. No meio de tanto figurante com tempo de antena, foi a única que conseguiu roubar o protagonismo ao trio “intocável” (Ariana, Eva e Diogo), que andou semanas a ser empurrado como se fosse o centro do universo. A Ana foi a jogo, abanou a casa, soube destacar-se… e, pasmem-se, com mérito. Coisa rara por ali.



Já a grupeta Sara, Ricardo João e Hugo… enfim, já podiam fazer as malas e dar lugar a quem realmente quer jogar. Entre faltas de respeito e a constante sensação de que se acham a última bolacha do pacote, torna-se cansativo. Mas vamos por partes: o Ricardo João até tem presença televisiva, bonito, compostinho, mas conteúdo de jogo? Zero. Nos diretos arma espetáculo, mas no TVI Reality é tão apagado que quase precisamos de lupa para o encontrar. A Sara? Já teve dias melhores. Perdeu-se completamente e passou de protagonista a figurante de fundo. E o Hugo… bom, o Hugo é só uma Maria vai com as outras. Nem mais, nem menos.



Entretanto, há uma epidemia de dor de cotovelo na casa por causa da Liliana. E percebe-se: nem toda a gente consegue dar a volta ao jogo, reinventar-se e passar de planta decorativa a protagonista. A Liliana, goste-se ou não, é dos maiores motores desta Casa dos Segredos, e isso incomoda muita gente.



O Diogo está automaticamente nomeado e decidiu fazer birra? A sério? Se queria tanto ser o grande vencedor, talvez tivesse sido boa ideia lutar por um lugar no pódio em vez de ficar a ver navios. E não foi o único… há ali muita gente que parece estar de férias. Convém relembrar: estão 100 mil euros em jogo, não é um retiro espiritual.



Confesso que gosto, e bastante, do possível casal Eva e Tiago. A Eva merece alguém que a respeite, ponto. Lá dentro pode não dar em nada, mas cá fora… tenho cá um feeling.



Quanto à Ariana, foi expulsa pelos portugueses. E isso, meus caros, muda sempre o jogo. Agora resta ver se o Diogo finalmente acorda ou se vai continuar a orbitar, tipo hiena, à volta da Eva.



A ver vamos.