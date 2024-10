OPINIÃO | Secret Story, o jardim botânico?

Esta edição do Secret Story não pára de surpreender. Tem conquistado o público desde o primeiro minuto, e não tem parado de crescer. Não me admira, uma vez que há muito que público pedia o regresso deste formato e por termos um lote concorrentes surpreendentes. A semana ficou marcada pela tensão e por polémicas, os ingredientes de qualquer bom reality show.

A polémica que envolvE o João Ricardo e o Diogo Alexandre continua a dominar as tendências deste reality show. Há limites que não podem ser ultrapassados, e o João Ricardo ultrapassou esses limites e por consequência levou uma nomeação direta. No meio desta situação o que me deixou abismado foi que o João esperou pelo direto para fazer um pedido de desculpas ao Diogo Alexandre, e para mostrar o seu arrependimento. Digo-vos já que aquilo que o João fez foi tentar limpar a sua imagem, só isso. Chocou-me o facto da grande maioria da casa, no confronto de imagens, ter defendido o João, mas parece que as coisas estão mudar. Por interesse alguns concorrentes estão mostrar-se solidários com Diogo Alexandre. Porque será? A resposta é simples, querem ficar bem na fotografia.

Pela primeira vez nesta edição da Casa dos Segredos o exterior entrou na casa. A ex-noiva Rúben enviou-lhe uma carta para que ficasse tudo esclarecido, mas só que não. Para mim, aquela carta fui tudo menos esclarecedora, e continham apenas uma mensagem que a família e amigos estão a apoiar o Ruben. Agora que a Flávia foi expulsa querem apostar que ele se vai colar à Rita?

Do lote dos quatro nomeados saiu quem devia ter ficado na casa. A Flávia foi escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país. Quer se goste ou não a Flávia era uma concorrente com conteúdo e mexia com a casa. Mais uma vez foi surpreendente a Maria ter sido salva em primeiro lugar. Será que público quer ver na casa mais vigiada do país um jardim botânico?