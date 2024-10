OPINIÃO | Secret Story: o jogo mudou?

Esta edição do Secret Story tem estado ao rubro desde o primeiro dia. A luta pela descoberta dos segredos e pelo tão desejado cheque de 100 mil euros está cada vez mais aguerrida. Mas esta edição não foge à regra: há uma data de plantas dentro da casa e já sabemos que as plantas são irrelevantes, no jogo, por isso saem.

Em noite de dupla expulsão, ficámos todos surpreendidos pelo facto da Renata e do Maycon terem sido os primeiros salvos com grande percentagem. Todos esperávamos que o Diogo Alexandre e a Margarida fossem os preferidos. A expulsão recaiu sobre o Diogo Afonso e não me surpreendeu. Quem é o Diogo Afonso? Não sabemos! Veio de propósito da Madeira para vir passar uns dias de férias na Malveira, é tudo.

Os figurantes da casa, a Ana, o Gonçalo e Margarida foram a votações e um deles teve de abandonar a experiência. A Ana, sem surpresas, foi a escolhida pelo público para abandonar a Casa dos Segredos. A Ana é outra planta que foi passar umas férias à casa mais vigiada do país. Em relação à Margarida e ao Gonçalo não são figurantes, são personagens principais. São dois grandes jogadores.

O Gonçalo é sem dúvida o melhor concorrente desta edição. Dentro da casa, e ainda bem, ninguém tem noção do quanto ele é forte, inteligente e estratega. Ainda faltam alguns mesinhos para a grande final, mas já temos aqui um justo vencedor, concordam?

Contem-me tudo, sou o único que não suporto o João Ricardo? É irritante, intriguista, cansativo e até de baixo nível. Uma coisa é certa, não é de todo o rei leão do Secret Story, é só um concorrente com a mania que está um passo à frente dos outros, mas só que não.

Com dupla expulsão será que o jogo mudou? Espero bem que sim, e que todos percebam que a Casa dos Secretos é um jogo que não tem espaço para jogadores irrelevantes.