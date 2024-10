OPINIÃO | Secret Story, o jogo surpreendente

Já o referi várias vezes neste espaço de comentário, e vou voltar a fazê-lo, semana após semana, esta edição da Casa dos Segredos torna-se cada vez mais surpreendente, mais viciante. Cativa-nos enquanto público a não perder nenhum episódio da novela vida real.

Há uma coisa que me enerva neste lote de concorrentes. Nas dinâmicas e nas cadeiras quentes, há concorrentes que disparam em todas as direções sem olhar a meios e fins, e no final têm uma necessidade de pedir desculpas para ficarem todos amiguinhos. Não é errado, mas cada um tem direito à sua opinião, e os outros só têm de respeitar. Lembrem-se que o Secret Story é jogo, e no fim só um será o grande vencedor.

O Gonçalo, para mim, é um dos melhores jogadores desta edição do Secret Story. Está cada vez mais ativo no jogo e tem-se afirmado cada vez mais dentro deste jogo. A Margarida, desde a revelação do seu segredo, está mais solta, opinativa, mais leve e tem marcado a sua posição enquanto jogadora. Mas não é suficiente ser uma menina querida, tem de dar um pouco mais ao jogo.

Mais uma semana, e mais uma surpresa na ordem de salvação do lote dos nomeados. João Ricardo foi o primeiro salvo da noite, sabíamos que ia ser salvo, mas não em primeiro. Surpresa das surpresas foi a salvação do Marcelo em segundo lugar, para mim esta salvação deveu-se ao romance que o concorrente tem com a Rita. Seguiu-se o Leo, que para mim seria o primeiro salvo e depois o Ruben. Esta semana os portugueses expulsaram o Rafael, e bem. Quem é o Rafael? Pouco ou nada sabemos, uma verdadeira planta. Diverti-me algumas vezes com o Rafael, quanto este prejudicava o grupo e gerava o caos na casa, mas isso não foi suficiente. Não foi jogador, foi só lá passar umas férias.

Quero deixar claro que concordei com as nomeações diretas do João Ricardo e do Leo. Comportamentos violentos, agressivos e desrespeitadores devem ser sempre penalizados. Agora uma coisa é certa, os dois, principalmente o Leo, divertem-nos imenso e dão imenso conteúdo. Ambos são jogadores, cada um com o seu jogo, o que é certo é que mexem com a casa.