Facebook Instagram

OPINIÃO | Secret Story: o passaporte foi disputado por jogadores, não por figurantes  

"A certa altura, o Fábio diz que o Pedro devia ter vergonha da mulher que tem"

Fábio Belo
Hoje às 14:42
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho

A gala começou com a visita dos familiares à casa, que deixaram lá o tão desejado passaporte para a final. Um momento emotivo, como manda o guião. Desde o início da gala tivemos também uma espetadora na fila da frente, que é como quem diz, no sofá da sala. Falo da Inês, que não apareceu rigorosamente em nada: limitou-se a assistir à gala num lugar de destaque, quase como se tivesse comprado bilhete.

Logo a seguir, vimos imagens do Leandro e da Liliana, numa discussão claramente provocada pelo Leandro. E ainda bem. A poucos dias da final, não está sentado no sofá à espera que as coisas aconteçam. Provocou, entregou conteúdo e, acima de tudo, destacou-se. A Liliana também não ficou atrás e teve igualmente o seu destaque.

A certa altura, o Fábio diz que o Pedro devia ter vergonha da mulher que tem. Nem a relação do Pedro com a Marisa, nem a do Fábio com a Liliana são bonitas de se ver. Aliás, têm muito pouco, ou nada, de saudável.

Numa gala de praticamente três horas, vimos diversas imagens e, teoricamente, todos os concorrentes tiveram destaque. Vá, também não exageremos. Da Inês nem demos por ela. Já a Marisa ativou a sua veia de peixeira, mas continua muito longe de ser jogadora e nem merece estar a um passo da final.

A Marisa diz que não entende como é que o Fábio ainda está no jogo. Eu questiono é como é que ela ainda está na casa. De jogadora tem zero, ao ponto de entregar o segredo de mão beijada. Já o Fábio passou de planta a concorrente de destaque. Mais vale tarde do que nunca.

A luta de galos continua. Esta semana, o Leandro queimou literalmente o seu grande amigo Pedro. Ambos já perceberam que os 250 mil euros estão entre os dois e, por isso, cortaram alianças. E parece-me que, para já, o Leandro está a levar a melhor.

O Fábio foi o concorrente expulso da noite. Já o Pedro foi o primeiro salvo, tal como a Inês, que, sinceramente, merecia ter sido a expulsa da noite.

A poucos dias da final, ficámos a saber quem é o primeiro finalista. A Marisa e a Inês ficaram fora da corrida ao passaporte, e ainda bem, porque não eram merecedoras. Foram os três grandes protagonistas, Pedro, Leandro e Liliana, a disputar o passaporte. Foi a Liliana quem levou a melhor e ficou encontrado o primeiro e justo finalista desta edição do Secret Story.

RELACIONADOS
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
Estas são as três cores que transmitem respeito, segundo a psicologia
Bebe pouca água ao longo do dia? Especialistas recomendam fazer isto
Ainda usa açúcar para cortar a acidez do molho de tomate? Veja por que não o deve fazer
Mais Vistos
00:04:36
Secret Story
Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé
tvi
00:02:59
Dois às 10
Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»
tvi
00:42:52
Dois às 10
Liliana, Zé e o que mais o surpreendeu. As revelações de Fábio após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
tvi
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
Destaques IOL
Estrela infantil
Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque
Novidades
Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível
Saude
Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas
Decoração de natal
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
Mais Lidas
Dylan
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Dois às 10
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras em momento de despedida: "Para sempre nos nossos corações"
selfie
Guerra na Ucrânia
Como a guerra na Ucrânia está a aumentar o número de renas mortas na Finlândia
cnn
Nuno Markl
"Já me explicaram que, se tivesse adormecido, não estava cá": Markl recorda AVC e revela que teve novo episódio no hospital
cnn
Dois às 10
Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»
tvi