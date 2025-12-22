OPINIÃO | Secret Story: o passaporte foi disputado por jogadores, não por figurantes  

As fotografias mais secretas do amigo de Pedro. Assim é a amizade dos dois longe das câmaras

A gala começou com a visita dos familiares à casa, que deixaram lá o tão desejado passaporte para a final. Um momento emotivo, como manda o guião. Desde o início da gala tivemos também uma espetadora na fila da frente, que é como quem diz, no sofá da sala. Falo da Inês, que não apareceu rigorosamente em nada: limitou-se a assistir à gala num lugar de destaque, quase como se tivesse comprado bilhete.

Logo a seguir, vimos imagens do Leandro e da Liliana, numa discussão claramente provocada pelo Leandro. E ainda bem. A poucos dias da final, não está sentado no sofá à espera que as coisas aconteçam. Provocou, entregou conteúdo e, acima de tudo, destacou-se. A Liliana também não ficou atrás e teve igualmente o seu destaque.

A certa altura, o Fábio diz que o Pedro devia ter vergonha da mulher que tem. Nem a relação do Pedro com a Marisa, nem a do Fábio com a Liliana são bonitas de se ver. Aliás, têm muito pouco, ou nada, de saudável.

Numa gala de praticamente três horas, vimos diversas imagens e, teoricamente, todos os concorrentes tiveram destaque. Vá, também não exageremos. Da Inês nem demos por ela. Já a Marisa ativou a sua veia de peixeira, mas continua muito longe de ser jogadora e nem merece estar a um passo da final.

A Marisa diz que não entende como é que o Fábio ainda está no jogo. Eu questiono é como é que ela ainda está na casa. De jogadora tem zero, ao ponto de entregar o segredo de mão beijada. Já o Fábio passou de planta a concorrente de destaque. Mais vale tarde do que nunca.

A luta de galos continua. Esta semana, o Leandro queimou literalmente o seu grande amigo Pedro. Ambos já perceberam que os 250 mil euros estão entre os dois e, por isso, cortaram alianças. E parece-me que, para já, o Leandro está a levar a melhor.

O Fábio foi o concorrente expulso da noite. Já o Pedro foi o primeiro salvo, tal como a Inês, que, sinceramente, merecia ter sido a expulsa da noite.

A poucos dias da final, ficámos a saber quem é o primeiro finalista. A Marisa e a Inês ficaram fora da corrida ao passaporte, e ainda bem, porque não eram merecedoras. Foram os três grandes protagonistas, Pedro, Leandro e Liliana, a disputar o passaporte. Foi a Liliana quem levou a melhor e ficou encontrado o primeiro e justo finalista desta edição do Secret Story.