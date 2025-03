OPINIÃO | Secret Story: Sandrina, a planta da casa

Foi uma gala intensa e deliciosa. Foi noite de expulsão, de falsa expulsão e foi uma noite intensa para os jogadores da casa mais vigiada do país que estão a dar tudo por tudo para terem um lugar na final.

Terminou a bonita amizade da Inês da Joana Diniz. Mas terão sido amigas? Ou terá sido só jogo? Digo isto porque a Joana já veterana nestas andanças e viu a Inês como uma alavanca para se destacar no jogo. As duas faltaram ao respeito ao Cláudio no confessionário, por quererem comentar as o que se tem passado entre as duas. Estão dentro de um jogo, e por isso tem de falar daquilo que se passa dentro da casa.

Parece-me que a Daniela está perder destaque no jogo, e tudo por causa do Bruno. A Daniela foi sempre jogadora, mas agora está a perder-se porque parece não ter opinião, ao concordar com Bruno. Amigos, negócios à parte. Num fim só um poderá ser o grande vencedor.

Gosto cada vez mais da Iury. Já o disse, mas volto a dizer, está a tornar-se numa jogadora de primeira linha. Cada vez mais opinativa. Fala quando tem de falar, e sem medos. A cada dia que passa marca a sua posição no jogo, e tem-se conseguido destacar.

Já todos sabemos que quem é planta é irrelevante no jogo, e por isso sai, e foi o que aconteceu à Sandrina. Para mim foi a maior planta de sempre, em momento algum jogou, e não fez rigorosamente nada no jogo. Foi ali passar uns diazinhos de férias. Teve confessionários divertidos e momentos de pura leveza na casa, mas o que é que isso interessa? É isso que queremos assistir? Cheguei a temer que a Sandrina nunca fosse nomeada, e por isso teria um lugar na final, o que seria uma grande injustiça.