Perdeu 20 quilos: um ano após ser mãe pela segunda vez, atriz portuguesa passa por incrível transformação corporal (Vídeo)

Mais de um ano depois de ter sido mãe pela segunda vez, Gabriela Barros partilhou um vídeo de um treino intenso e falou sobre a transformação física que viveu desde o nascimento do filho mais novo. A atriz revelou ter perdido 20 quilos e recebeu uma onda de elogios nas redes sociais.

Gabriela Barros voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, o motivo foi um vídeo em que a atriz surge a praticar exercício físico, mostrando a intensidade dos treinos que tem feito ao longo dos últimos meses.

Na legenda da publicação, a artista abordou, com humor e alguma ironia, a mudança física que viveu depois da segunda gravidez, revelando que perdeu 20 quilos.

«Ahhhh, Gabriela! Como é que fizeste para perder os 20 quilos da gravidez e deixar de parecer um grande cachalote?!? Atenção, estavas linda, mas como é que fizeste?», escreveu, numa referência às perguntas que poderá receber sobre a sua transformação.

A publicação não passou despercebida e rapidamente despertou a atenção de fãs e amigos, que fizeram questão de deixar mensagens de incentivo e elogios à atriz.

«Calma, gatinha do fitness», «Sempre forte!», «Menos 20 quilos? Uau», «Emagreci só de ver esse treino!» e «Força nisso» são alguns dos comentários que se podem ler. Também houve quem destacasse a energia e a boa disposição da artista: «Esse sorriso é melhor do que qualquer perda de peso».

«Está uma gostosa e poderosa», «Esta mulher não é para brincadeiras», «Que bom que é estar em forma», «Já guardei o treino para fazer também», «Maravilhosa» e «Dá-lhe, miúda» foram outras das reações deixadas na caixa de comentários.

Gabriela Barros e Miguel Thiré foram pais pela segunda vez em 2025

Recorde-se que Gabriela Barros e o ator brasileiro Miguel Thiré aumentaram a família com a chegada de Tomás, o segundo filho do casal.

O menino nasceu a 31 de agosto de 2025, tendo o nascimento sido anunciado publicamente pela atriz a 9 de setembro desse ano. Na altura, Gabriela partilhou a novidade com os seguidores através de uma publicação emotiva, na qual celebrou a chegada do bebé.

O casal já era pai de Laura, que nasceu a 26 de agosto de 2023. Com a chegada de Tomás, a família passou a contar com dois filhos, numa nova etapa da vida familiar dos atores.

Agora, mais de um ano depois do nascimento do segundo filho, Gabriela Barros mostra-se dedicada ao exercício físico e partilha com os seguidores uma transformação que não deixou ninguém indiferente.