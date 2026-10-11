É uma das atrizes mais acarinhadas do País e está grávida pela segunda vez. Agora, revela o sexo do bebé de forma muito especial
Seis anos depois de se casar, a atriz vai ser mãe pela segunda vez e revelou o sexo do bebé
Foi há seis anos que Catarina Gouveia trocou alianças com Pedro Melo Guerra. A atriz decidiu assinalar a data com uma partilha única, onde aproveitou para contar aos fãs que vai ter mais uma menina.
A partilha foi feita no Instagram, este sábado, 10 de setembro. Catarina Gouveia está grávida do segundo filho e, na legenda dos registos fotográficos onde surge com o marido e com a filha Esperança, acabou por confidenciar que vai ter mais uma menina.
"Seis anos e duas filhas depois", escreveu a criadora de conteúdos digitais.
Os fãs ficaram rendidos à revelação e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. "Família linda", "Mais uma menina!", "Parabéns, família maravilhosa!", "Muitos parabéns familia querida e o Pedro a ter o mundo feminino aos pés. A Esperança a ser a mana mais velha e a transmitir a serenidade e postura impecável. Muitas felicidades meus queridos. Que seja aquela horinha muito pequenina mas muito abençoada", "Amorosos nível máximo", "Já sabia que ia ser uma menina!", "Que bênção", pode ler-se.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos de Cate Gouveia e a partilha em questão!