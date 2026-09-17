Quase perdeu a vida e ficou sem uma perna. Ex-concorrente de reality show exige indemnização de 86 milhões de euros após acidente brutal

Stavros Floros, concorrente do Survivor da Grécia, processou os produtores do programa depois de ter perdido a perna esquerda acima do joelho num acidente durante as gravações. Segundo o processo, exige mais de 100 milhões de dólares, cerca de 86,7 milhões de euros.

A história foi avançada pela TMZ, que teve acesso aos documentos apresentados em tribunal, depois do acidente que aconteceu a 11 de maio de 2026. Segundo os documentos judiciais, Stavros Floros estava no mar a praticar pesca submarina para conseguir comida, uma das atividades associadas ao formato do programa, quando foi atingido pela hélice de um barco turístico.

O impacto provocou ferimentos gravíssimos e resultou na perda da perna esquerda, acima do joelho. O concorrente afirma agora que a produção tinha conhecimento dos riscos existentes naquela zona e acusa os responsáveis pelo programa de não terem implementado medidas de segurança suficientes.

“Não havia barcos de segurança nem zonas protegidas”

Nas alegações apresentadas em tribunal, Floros sustenta que o formato do programa obrigava os concorrentes a pescar em águas abertas numa zona com circulação de barcos turísticos.

De acordo com a versão apresentada pelo concorrente, não existiam barcos de segurança, zonas protegidas ou sinalização adequada para alertar as embarcações de que havia participantes dentro de água.

Floros alega ainda que já tinham acontecido situações perigosas naquela zona e refere no processo uma morte anterior nas mesmas águas. Estas afirmações fazem parte das alegações apresentadas pelo concorrente no processo e terão agora de ser apreciadas judicialmente.

“Só um torniquete é que me manteve vivo”

O relato feito por Stavros Floros sobre os momentos que se seguiram ao acidente é particularmente dramático. Segundo a descrição incluída no processo, a perna ficou perdida no mar depois do embate e o concorrente sofreu uma hemorragia grave.

Floros afirma que um desconhecido que estava a bordo do barco que o atingiu aplicou-lhe um torniquete, uma intervenção que, segundo o próprio, foi determinante para que conseguisse sobreviver até receber assistência médica.

Depois do acidente, foi transportado para receber tratamento médico e acabou por ser levado para um hospital em Miami.

61 dias internado e várias cirurgias

A gravidade dos ferimentos obrigou Stavros Floros a passar por várias cirurgias. Segundo os documentos judiciais citados pela TMZ, o concorrente permaneceu 61 dias internado num hospital de Miami.

O acidente teve também consequências para a produção do programa. Segundo o Courthouse News Service, as gravações da 13.ª temporada foram suspensas na sequência do incidente.

Meses depois do acidente, Stavros Floros avançou para tribunal contra os responsáveis pela produção. O processo identifica várias entidades ligadas à produção do programa e apresenta acusações relacionadas com alegada negligência, entre outras questões legais. O concorrente reclama mais de 100 milhões de dólares em indemnizações — cerca de 86,7 milhões de euros à taxa de referência do BCE de 16 de setembro.

Importa sublinhar que as acusações relativas às condições de segurança são alegações de Floros constantes do processo e não factos judicialmente estabelecidos. A TMZ foi o primeiro meio a avançar com a notícia do processo, a 3 de setembro, depois de ter acesso aos documentos judiciais.

Um acidente que interrompeu o programa

O caso colocou novamente o foco nas condições de segurança dos reality shows, sobretudo quando as provas envolvem atividades no mar.

Segundo o processo, Floros considera que os riscos existentes na zona poderiam ter sido minimizados através de medidas de proteção adicionais.

O caso terá agora de seguir os trâmites judiciais, enquanto Stavros Floros procura uma indemnização superior a 86 milhões de euros pelos danos que diz ter sofrido na sequência do acidente que lhe mudou a vida.

Veja, agora, as fotografia de Stavros Floros que preparámos para si