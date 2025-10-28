Facebook Instagram
Dicas

Evite acidentes: o que fazer ao deparar-se com ruas alagadas

Chuva intensa e estradas molhadas: cuidados que todos os condutores devem ter
IOL
Hoje às 14:30
Carro na chuva Foto: Gryffyn, Unsplash
Carro na chuva Foto: Gryffyn, Unsplash
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros

Com a chegada dos dias de chuva, o tempo instável traz desafios adicionais para quem circula na estrada. Tal como nos vestimos de forma adequada para enfrentar frio e chuva, também a condução deve ser ajustada às condições climatéricas, pois chuva, vento, nevoeiro ou neve aumentam os riscos de acidente.

A chuva, em particular, representa um dos maiores perigos. A água na estrada — muitas vezes misturada com óleo e sujidade — reduz a aderência dos pneus ao piso, enquanto a visibilidade piora significativamente, sobretudo em precipitação intensa. Estes fatores aumentam o esforço do condutor, que tende a ficar mais fatigado e stressado, afetando a capacidade de reação.

Um risco específico em dias de chuva é a hidroplanagem, ou “aquaplaning”, quando o veículo desliza sobre uma camada de água, perdendo contacto com o chão. Este fenómeno é mais provável em velocidades elevadas, tornando crucial moderar o ritmo ao volante.

Para conduzir com segurança em estrada molhada, especialistas do ACP recomendam algumas medidas simples: reduza a velocidade, mantenha sempre a distância de segurança em relação ao veículo da frente e não trave bruscamente se sentir que o carro começa a derrapar. Nesses momentos, o mais indicado é aliviar a pressão sobre os pedais e corrigir suavemente a direção. Verifique também o bom estado das luzes e das escovas do limpa‑vidros, fundamentais para ver e ser visto em condições adversas.

Adotar uma condução defensiva, antecipando riscos e reagindo com calma, é a melhor forma de manter a segurança na estrada, mesmo nos dias mais chuvosos e complicados.

RELACIONADOS
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros
A roupa não seca por causa da chuva? Saiba como remover o cheiro a humidade
Diga adeus ao cheiro a mofo das roupas guardadas com estes truques (e não precisa de ir à máquina)
Foi uma linha de comboio e agora é dos passeios mais incríveis que se podem fazer em Portugal
Esqueça a máquina de secar: este é o truque do “burrito” que promete secar a roupa em apenas cinco minutos
Não vamos esperar que a humidade e o mofo se instalem. Por alguma razão este é o aparelho mais vendido
Mais Vistos
00:03:57
Secret Story
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro
tvi
00:06:36
Arena CNN
Inundações em Oeiras: «Temos a lamentar uma senhora que ficou ferida»
tvi
00:00:28
Dois às 10
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
tvi
00:03:57
Secret Story
Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada
tvi
Destaques IOL
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Segurança rodoviária
Evite acidentes: o que fazer ao deparar-se com ruas alagadas
away
Dicas
A roupa não seca por causa da chuva? Saiba como remover o cheiro a humidade
Mais Lidas
Historias de amor
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Marco Paulo
O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos
Metropolitano de Lisboa
Têm 16 e 21 anos, ajudavam passageiros no metro de Lisboa a comprar bilhetes, memorizavam os PIN e depois roubavam as carteiras
cnn
Dois às 10
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
tvi
Ucrânia
"Sabemos o perigo que é não haver controlo": ucranianos olham para nova lei portuguesa e lembram-se do que aconteceu com a Rússia
cnn
Rio de Janeiro
Megaoperação em favela do Rio de Janeiro faz pelo menos 64 mortos. Polícias e militares no local
cnn