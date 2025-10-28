Evite acidentes: o que fazer ao deparar-se com ruas alagadas

Com a chegada dos dias de chuva, o tempo instável traz desafios adicionais para quem circula na estrada. Tal como nos vestimos de forma adequada para enfrentar frio e chuva, também a condução deve ser ajustada às condições climatéricas, pois chuva, vento, nevoeiro ou neve aumentam os riscos de acidente.

A chuva, em particular, representa um dos maiores perigos. A água na estrada — muitas vezes misturada com óleo e sujidade — reduz a aderência dos pneus ao piso, enquanto a visibilidade piora significativamente, sobretudo em precipitação intensa. Estes fatores aumentam o esforço do condutor, que tende a ficar mais fatigado e stressado, afetando a capacidade de reação.

Um risco específico em dias de chuva é a hidroplanagem, ou “aquaplaning”, quando o veículo desliza sobre uma camada de água, perdendo contacto com o chão. Este fenómeno é mais provável em velocidades elevadas, tornando crucial moderar o ritmo ao volante.

Para conduzir com segurança em estrada molhada, especialistas do ACP recomendam algumas medidas simples: reduza a velocidade, mantenha sempre a distância de segurança em relação ao veículo da frente e não trave bruscamente se sentir que o carro começa a derrapar. Nesses momentos, o mais indicado é aliviar a pressão sobre os pedais e corrigir suavemente a direção. Verifique também o bom estado das luzes e das escovas do limpa‑vidros, fundamentais para ver e ser visto em condições adversas.

Adotar uma condução defensiva, antecipando riscos e reagindo com calma, é a melhor forma de manter a segurança na estrada, mesmo nos dias mais chuvosos e complicados.