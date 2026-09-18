Segurança Social lança uma novidade que todos os portugueses devem conhecer e usar

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Há mais uma forma de tratar de assuntos da Segurança Social sem deslocações ou chamadas telefónicas. O canal de atendimento através do WhatsApp recebeu uma nova funcionalidade que permite aos cidadãos obter declarações oficiais diretamente no chat.

A novidade foi divulgada pela própria Segurança Social nas redes sociais e pretende tornar o acesso a alguns serviços mais simples e imediato.

Até agora, o canal permitia, entre outras funcionalidades, agendar atendimentos presenciais. Agora, passa também a ser possível solicitar determinadas declarações oficiais e recebê-las diretamente na conversa.

Como pedir uma declaração através do WhatsApp?

O processo é feito em quatro passos simples.

1. Faça a autenticação

O primeiro passo consiste em iniciar a conversa através do WhatsApp e realizar a autenticação de forma segura.

2. Escolha o documento

Depois da autenticação, é apresentado um menu onde pode selecionar a declaração pretendida.

3. Personalize os dados

Quando necessário, pode indicar as informações ou o período que pretende incluir no documento.

4. Receba a declaração no chat

Depois de gerado, o documento é enviado diretamente para a conversa do WhatsApp. A partir daí, pode guardá-lo ou partilhá-lo.

Uma alternativa para tratar de assuntos sem sair de casa

A nova funcionalidade pretende facilitar o acesso aos serviços da Segurança Social, permitindo que determinados documentos sejam pedidos e recebidos de forma autónoma através do telemóvel.

É, sobretudo, uma alternativa prática para quem precisa de uma declaração e não quer deslocar-se presencialmente a um serviço.

A Segurança Social recomenda ainda que os cidadãos acompanhem os seus canais oficiais nas redes sociais, onde são divulgados tutoriais e outras novidades relacionadas com os serviços digitais.