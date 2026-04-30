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Segurança Social: saiba em que dias de maio vai receber as prestações
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Há 2h e 3min
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A Segurança Social já divulgou o calendário de pagamentos para maio

A Segurança Social já divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de maio, permitindo aos beneficiários saberem antecipadamente em que datas vão receber as respetivas prestações. A informação foi partilhada através da página oficial de Instagram do GOV.pt.

Ao longo do mês, os pagamentos serão feitos de forma faseada, consoante o tipo de apoio. Logo no dia 4 de maio estão previstas as prestações relacionadas com doença profissional, incluindo pensões e subsídios.

Segue-se o dia 7, dedicado ao apoio às rendas, enquanto no dia 8 serão pagas as pensões, o complemento solidário para idosos, o reembolso de despesas de funeral e a prestação social para a inclusão.

Já no dia 15 de maio estão agendados os pagamentos das prestações familiares, bem como o primeiro pagamento relativo a desemprego, doença, parentalidade e ação social.

No dia 22 será pago o rendimento social de inserção.

O mês termina com o segundo pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social, bem como o subsídio de apoio ao cuidador informal, previsto para o dia 28.

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