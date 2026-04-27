Pagamentos da Segurança Social sofrem alterações. Saiba o que muda

"Tem dívidas à Segurança Social sujeitas a cobrança": se recebeu esta SMS, tenha cuidado

Certidão de não dívida às Finanças e à Segurança Social: Como obter?

Se precisar de ter acesso à Segurança Social Direta tenha isto em atenção

O Governo chama-lhes pagamentos em tempo real e é uma das mudanças no sistema da Segurança Social, anunciada nos últimos dias e promovida nas redes sociais do Executivo. Isto significa que os pagamentos à Segurança Social passaram a ter reconhecimento imediato.

Ou seja, como explica a publicação do Governo nas redes sociais, “ao efetuar pagamentos por Multibanco ou MB WAY, a sua situação contributiva é atualizada no momento da transação, com disponibilização automática do respetivo comprovativo no Portal da Segurança Social”.

Depois de pagar, é gerado um comprovativo que fica imediatamente disponível para descarregar no site da Segurança Social Direta. Além disso, recebe uma notificação automática com o documento, garantindo um registo seguro da operação, esclarece a tutela.

“Esta evolução reforça a simplicidade, transparência e eficiência na gestão das suas obrigações contributivas”, reforça o Executivo.