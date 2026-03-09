Como reagir se tiver um fogo na air fryer? Bombeiro alerta: nunca faça isto

Incêndios devido a erros de uso das air fryer: é por isto que as fritadeiras exigem mais cuidado

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas cozinhas portuguesas. Prática e rápida, permite preparar refeições com menos óleo, mas também pode representar riscos se não for utilizada com cuidado. Foi através do Instagram que o bombeiro Roberto Lima alertou que, em caso de fogo no interior do aparelho, há dois erros muito comuns que podem agravar gravemente a situação.

Segundo o bombeiro, se vir fogo a sair da air fryer, não deve abrir o cesto nem deitar água para tentar apagar as chamas.

A explicação está no funcionamento do próprio aparelho. A air fryer utiliza uma resistência para gerar calor e um ventilador potente que faz circular ar quente em alta velocidade. Quando existe gordura acumulada perto da resistência, essa gordura pode inflamar. Como o ventilador continua a injetar oxigénio, o interior do aparelho pode transformar-se numa espécie de maçarico dentro da cozinha.

Abrir o cesto nesse momento pode fazer com que as chamas saltem para fora do aparelho, aumentando o risco de queimaduras na cara ou nas mãos. Já deitar água é igualmente perigoso, porque a mistura de água com óleo quente pode provocar uma chama repentina.

Perante um fogo na air fryer, o procedimento mais seguro passa por agir com calma. O primeiro passo é desligar o aparelho. Se for seguro fazê-lo, deve também retirar a ficha da tomada. Depois, é importante afastar-se e evitar abrir o cesto para não alimentar o fogo com mais oxigénio.

Caso as chamas não diminuam rapidamente ou exista muito fumo, o mais aconselhável é sair do local e contactar os bombeiros através do 193.

Para evitar este tipo de situação, o bombeiro deixa ainda uma recomendação simples de prevenção. A resistência, que é a parte metálica localizada na zona superior do aparelho, deve ser limpa regularmente. A acumulação de gordura nessa área é uma das principais causas de incêndio em air fryers.