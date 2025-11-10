Facebook Instagram
Incêndios devido a erros de uso das air fryer: é por isto que as fritadeiras exigem mais cuidado

Se tem uma air fryer em casa, tenha atenção ao seu uso. Pequenos erros podem provocar incêndios
IOL
Há 14 min
Foto: freepik
Já quase todas as casas têm uma air fryer. Tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares dos últimos anos por ser super prática e facilitar tarefas. No entanto, o que muitos utilizadores não sabem é que este pequeno aparelho pode representar um grande risco se não for usado corretamente.

De acordo com uma investigação da ITV, no Reino Unido, os incêndios provocados pelas air fryers triplicaram em comparação com os causados por avarias dos próprios aparelhos. Desde 2022, foram registados quase 750 incidentes, a maioria resultante de erros simples e facilmente evitáveis.

Entre as principais causas estão colocar a air fryer em cima do fogão, algo comum em cozinhas com pouco espaço e seguir “truques de limpeza” perigosos que circulam nas redes sociais, como encher o aparelho com água e detergente e ligá-lo. Este método já provocou incêndios graves, nomeadamente num alojamento estudantil em Bournemouth, no Reino Unido.

Outro problema frequente é o excesso de óleo, o uso de papel vegetal solto ou de folha de alumínio, e o não cumprimento das instruções de segurança. Segundo especialistas, mais de metade dos utilizadores não limpa o aparelho regularmente, o que aumenta o risco de fogo devido à acumulação de gordura.

As autoridades britânicas alertam ainda para a compra de air fryers baratas e sem certificação, muitas vezes vendidas online, que podem não cumprir as normas de segurança. 

Os especialistas reforçam que, usadas corretamente, as air fryers são seguras. Devem ser colocadas numa superfície limpa, estável e afastada de paredes e objetos inflamáveis, e ligadas diretamente à tomada, nunca através de extensões elétricas.

