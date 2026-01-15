Pare de fazer isto com o aquecedor elétrico. Pode ser perigoso

Com os dias frios à porta, os aquecedores elétricos tornam-se aliados indispensáveis para manter a casa quente e confortável. No entanto, a má utilização destes aparelhos pode transformar o conforto em risco, desde incêndios domésticos até aquecimento ineficiente. Especialistas em aquecimento, ventilação e ar condicionado alertam para os erros mais comuns e explicam como evitá-los.

Citado pelo site Home & Gardens, entre os principais cuidados está não colocar o aquecedor junto de materiais inflamáveis, como cortinas, móveis ou cobertores, mantendo sempre uma distância mínima de um metro. Outro erro frequente é deixar o aparelho ligado sem supervisão, especialmente durante a noite ou quando se está ausente, o que aumenta o risco de sobreaquecimento e acidentes.

Usar extensões elétricas, colocar o aquecedor em superfícies instáveis ou escolher um modelo com tamanho inadequado para a divisão são práticas que podem comprometer tanto a segurança como a eficiência do aquecimento. Especialistas recomendam ainda não secar roupa sobre ou perto do aquecedor, já que o calor intenso pode provocar incêndios.

Outro ponto crítico é bloquear a circulação do ar. O aquecedor deve ter espaço livre à volta para distribuir o calor de forma uniforme e evitar sobreaquecimento. Modelos com sistema antiqueda e desligamento automático são opções mais seguras, reduzindo os riscos de acidentes domésticos.