Moedas no chão ao pé do seu carro estacionado? Polícia espanhola alerta para método de assalto

Um novo método de roubo, conhecido como “Siembra”, tem vindo a aumentar em parques de estacionamento, alertam as autoridades e páginas de segurança. Recentemente, a conta de Instagram @políciablueline partilhou um aviso sobre este golpe, reforçando a necessidade de atenção redobrada.

Os assaltantes atiram moedas para o chão junto ao carro e batem no vidro da janela, fingindo “avisar” que a vítima deixou algo cair. Ao abrir a porta para apanhar as moedas, a pessoa é distraída, e o criminoso entra pelo outro lado do veículo para roubar a carteira, mochila ou objetos pessoais. Basta um segundo de distração para que o roubo seja consumado, segundo especialistas em segurança.

Dicas de prevenção

Mantenha sempre as portas do carro fechadas ao estacionar.

Não saia do veículo se alguém deixar cair algo ou bater no vidro.

Afaste-se do carro se algo parecer suspeito e contacte imediatamente a polícia.

A partilha de avisos como o da página Polícia BlueLine pode evitar que mais pessoas sejam vítimas, alertando condutores para este tipo de crime cada vez mais comum.