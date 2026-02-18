Moedas no chão ao pé do seu carro estacionado? Polícia espanhola alerta para método de assalto

Um novo método de roubo, conhecido como “Siembra”, tem vindo a aumentar em parques de estacionamento, alertam as autoridades e páginas de segurança. Recentemente, a conta de Instagram @políciablueline partilhou um aviso sobre este golpe, reforçando a necessidade de atenção redobrada.
Os assaltantes atiram moedas para o chão junto ao carro e batem no vidro da janela, fingindo “avisar” que a vítima deixou algo cair. Ao abrir a porta para apanhar as moedas, a pessoa é distraída, e o criminoso entra pelo outro lado do veículo para roubar a carteira, mochila ou objetos pessoais. Basta um segundo de distração para que o roubo seja consumado, segundo especialistas em segurança.
Dicas de prevenção
- Mantenha sempre as portas do carro fechadas ao estacionar.
- Não saia do veículo se alguém deixar cair algo ou bater no vidro.
- Afaste-se do carro se algo parecer suspeito e contacte imediatamente a polícia.
A partilha de avisos como o da página Polícia BlueLine pode evitar que mais pessoas sejam vítimas, alertando condutores para este tipo de crime cada vez mais comum.