Dicas
Frigorífico
Frigorífico

Atender chamadas? As 5 regras que deve colar já hoje no frigorífico dos seus pais
IOL
Há 2h e 18min
Mais 5 sugestões
Centro comercial, biblioteca ou junta de freguesia: os locais recomendados pelo SNS em dias de alerta
O aviso da Segurança Social que nenhum cidadão em Portugal deve ignorar
PSP está a recrutar. Sabe quanto ganha um agente da polícia?
PSP alerta: há uma nova vaga de burlas dirigidas a quem conduz
Burlas digitais associadas ao Mundial de Futebol: saiba como evitar estas armadilhas

Estas são as cinco regras simples de segurança para ajudar a prevenir burlas telefónicas e por mensagem, sobretudo junto de pessoas mais vulneráveis

Uma publicação partilhada na rede social Instagram pela página “Guardião” está a chamar a atenção para um conjunto de boas práticas simples, mas fundamentais, para ajudar a prevenir burlas telefónicas e por mensagens, sobretudo junto da população mais idosa.

A publicação resume cinco regras essenciais de segurança digital que procuram combater esquemas cada vez mais comuns, em que os burlões se fazem passar por entidades oficiais, como bancos ou até forças de autoridade.

A primeira regra é clara: códigos não se ditam ao telefone, a ninguém. Nem a supostos bancos, nem à polícia. A segunda alerta para a pressão psicológica frequentemente usada nestes esquemas: sempre que existe urgência máxima, deve desconfiar, já que nenhuma entidade séria exige decisões imediatas sob pressão.

A terceira regra reforça a importância da verificação: confirmar sempre através de canais oficiais, seja a aplicação da entidade, o site oficial ou uma chamada para o número verdadeiro da instituição. Já a quarta medida de proteção é evitar riscos digitais: nunca clicar em links recebidos por mensagem, devendo ser o próprio utilizador a aceder diretamente às plataformas oficiais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por fim, a quinta regra apela ao bom senso e ao apoio social: em caso de dúvida, deve-se sempre perguntar a alguém de confiança.

A aplicação “Guardião” surge precisamente como uma ferramenta de proteção contra este tipo de burlas, permitindo ajudar a bloquear contactos suspeitos e reforçar a segurança de utilizadores mais vulneráveis. A aplicação foi criada por Rita Barbosa, jovem portuguesa que conquistou o primeiro lugar num dos maiores hackathons de inteligência artificial realizados na Alemanha.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Centro comercial, biblioteca ou junta de freguesia: os locais recomendados pelo SNS em dias de alerta
O aviso da Segurança Social que nenhum cidadão em Portugal deve ignorar
PSP está a recrutar. Sabe quanto ganha um agente da polícia?
PSP alerta: há uma nova vaga de burlas dirigidas a quem conduz
Burlas digitais associadas ao Mundial de Futebol: saiba como evitar estas armadilhas