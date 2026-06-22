Atender chamadas? As 5 regras que deve colar já hoje no frigorífico dos seus pais

Uma publicação partilhada na rede social Instagram pela página “Guardião” está a chamar a atenção para um conjunto de boas práticas simples, mas fundamentais, para ajudar a prevenir burlas telefónicas e por mensagens, sobretudo junto da população mais idosa.

A publicação resume cinco regras essenciais de segurança digital que procuram combater esquemas cada vez mais comuns, em que os burlões se fazem passar por entidades oficiais, como bancos ou até forças de autoridade.

A primeira regra é clara: códigos não se ditam ao telefone, a ninguém. Nem a supostos bancos, nem à polícia. A segunda alerta para a pressão psicológica frequentemente usada nestes esquemas: sempre que existe urgência máxima, deve desconfiar, já que nenhuma entidade séria exige decisões imediatas sob pressão.

A terceira regra reforça a importância da verificação: confirmar sempre através de canais oficiais, seja a aplicação da entidade, o site oficial ou uma chamada para o número verdadeiro da instituição. Já a quarta medida de proteção é evitar riscos digitais: nunca clicar em links recebidos por mensagem, devendo ser o próprio utilizador a aceder diretamente às plataformas oficiais.

Por fim, a quinta regra apela ao bom senso e ao apoio social: em caso de dúvida, deve-se sempre perguntar a alguém de confiança.

A aplicação “Guardião” surge precisamente como uma ferramenta de proteção contra este tipo de burlas, permitindo ajudar a bloquear contactos suspeitos e reforçar a segurança de utilizadores mais vulneráveis. A aplicação foi criada por Rita Barbosa, jovem portuguesa que conquistou o primeiro lugar num dos maiores hackathons de inteligência artificial realizados na Alemanha.