GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou um alerta para um novo tipo de burla que recorre à clonagem de voz, uma técnica que permite a criminosos imitar a voz de familiares ou pessoas conhecidas para enganar as vítimas.
Num vídeo divulgado nas redes sociais, a força de segurança explica que este método pode tornar as fraudes mais difíceis de detetar, já que a vítima pode reconhecer a voz e acreditar que está realmente a falar com alguém próximo.
Segundo a GNR, os burlões utilizam esta tecnologia para simular situações de urgência, numa versão mais sofisticada das chamadas burlas do tipo “Olá pai” ou “Olá mãe”, em que se tenta obter dinheiro ou informação pessoal de forma fraudulenta.
“Imagine que recebe uma chamada e reconhece a pessoa porque a voz é-lhe familiar, só que a voz foi clonada e do outro lado está um burlão que o está a tentar enganar”, alerta a GNR.
A força de segurança sublinha que, apesar das vantagens da internet e da tecnologia, existem também riscos crescentes associados ao seu uso indevido, sendo essencial a população estar informada para se proteger.
Como medida preventiva, a GNR recomenda que as famílias criem uma palavra-código secreta, que possa ser utilizada para confirmar a identidade em caso de dúvida durante uma chamada telefónica.
“Convencione uma palavra que funcione como código entre si e os seus familiares para saber que está a falar com a pessoa correta”, aconselha.