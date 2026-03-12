Facebook Instagram
GNR faz alerta aos portugueses sobre chamadas que enganam mesmo os mais cuidadosos

GNR deixa alerta importante
IOL
Hoje às 11:37
Pessoa no telemóvel
Foto: freepik
"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou um alerta aos portugueses sobre uma nova forma de burla que tem enganado até os mais atentos. A técnica, conhecida como Caller ID Spoofing, permite que os burlões falsifiquem o número que aparece na chamada, fazendo parecer que o contacto é legítimo, como o do próprio banco da vítima.

Segundo a GNR, o método é quase perfeito: ao atender a chamada, a vítima ouve uma pessoa que alega existir um problema na conta bancária e solicita códigos de acesso ou informações confidenciais. Com esses dados, os burlões conseguem entrar na conta e retirar dinheiro rapidamente.

As autoridades reforçam que mesmo que a chamada pareça legítima, nunca deve fornecer códigos ou informações pessoais. A recomendação é desligar de imediato e ligar para o contacto oficial da instituição para confirmar a situação. A GNR alerta ainda que partilhar esta informação ajuda a proteger outros cidadãos.

 

