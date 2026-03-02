Facebook Instagram
Dicas

"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

PSP deixa alerta urgente sobre uma burla que está a circular em mensagens
IOL
Há 3h e 29min
Pessoa no telemóvel
Pessoa no telemóvel
Foto: freepik
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um alerta urgente para os utilizadores de aplicações de mensagens e redes sociais sobre o chamado WhatsApp Gold, uma burla que tem circulado nos últimos dias. Segundo a PSP, não existe qualquer versão do WhatsApp Gold, sendo as únicas aplicações oficiais do WhatsApp o WhatsApp Messenger e o WhatsApp Business, disponíveis apenas nas lojas oficiais.

O esquema funciona explorando o medo e a urgência: as mensagens alertam que é necessário atualizar a aplicação, que existe um vírus ou que a conta pode ser perdida. Ao clicar no link fornecido, os utilizadores correm o risco de instalar software malicioso nos seus telemóveis, capaz de aceder a palavras-passe, dados pessoais e até informações bancárias.

A PSP alerta que já existem variações desta burla a circular também no Instagram e no Telegram. A propagação acontece quando alguém clica no link e o reencaminha para familiares e amigos. A recomendação das autoridades é clara: não abra, não clique e não partilhe. Seguir estas orientações é fundamental para proteger os seus dados e evitar ser vítima desta fraude.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial
Enganado por um amor que não existe: homem perde 200 mil euros em burla digital
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Desafio do Paracetamol no TikTok: GNR lança alerta urgente às famílias portuguesas
É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida
Mais Vistos
00:02:05
Secret Story
Notícia de última hora: Um concorrente desrespeitou a Voz e vai ser severamente castigado
tvi
00:02:45
Secret Story
Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira»
tvi
00:02:38
Secret Story
Hugo e Hélder pedem desculpa a Pedro depois de imagens polémicas: «Não merecias...»
tvi
00:04:19
Em Família
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Novidades
Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho
Comida japonesa
"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal
Mais Lidas
Mau tempo
Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal
cnn
Afonso Leitão
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»
Tempestade Regina
A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve
cnn
Famosos
"O quanto te amo": antes de entrar em "Secret Story", Pedro cúmplice de conhecida cantora!
selfie
Famosos
Filho de Gonçalo Quinaz passa por mudança e comentador recorda: "Ele ficava triste e eu de coração partido"
selfie
Resultados Legislativas 2022 em tempo real