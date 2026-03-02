"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um alerta urgente para os utilizadores de aplicações de mensagens e redes sociais sobre o chamado WhatsApp Gold, uma burla que tem circulado nos últimos dias. Segundo a PSP, não existe qualquer versão do WhatsApp Gold, sendo as únicas aplicações oficiais do WhatsApp o WhatsApp Messenger e o WhatsApp Business, disponíveis apenas nas lojas oficiais.

O esquema funciona explorando o medo e a urgência: as mensagens alertam que é necessário atualizar a aplicação, que existe um vírus ou que a conta pode ser perdida. Ao clicar no link fornecido, os utilizadores correm o risco de instalar software malicioso nos seus telemóveis, capaz de aceder a palavras-passe, dados pessoais e até informações bancárias.

A PSP alerta que já existem variações desta burla a circular também no Instagram e no Telegram. A propagação acontece quando alguém clica no link e o reencaminha para familiares e amigos. A recomendação das autoridades é clara: não abra, não clique e não partilhe. Seguir estas orientações é fundamental para proteger os seus dados e evitar ser vítima desta fraude.