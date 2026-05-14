"Parece legítimo, mas é falso": GNR deixa alerta para nova burla a circular em Portugal

PSP deixa alerta: há um detalhe que os carteiristas aproveitam sempre

PSP deixa alerta sobre nova burla relacionada com o SNS: pode ficar sem dinheiro

GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades

GNR alerta para nova burla: pode ficar com a conta a zeros em segundos

A Guarda Nacional Republicana deixou um alerta nas redes sociais sobre uma nova vaga de burlas que está a circular através de mensagens enviadas para telemóveis, nas quais os criminosos se fazem passar por empresas de distribuição.

Segundo a publicação partilhada pela GNR no Instagram, estão a ser enviadas “milhares de mensagens” com um aspeto aparentemente legítimo, incluindo o nome de empresas conhecidas de entregas. No entanto, o objetivo é levar as vítimas a clicar num link falso.

“Parece legítimo e o nome do remetente até bate certo, mas o link é falso, portanto não clique”, alertou a autoridade.

Este tipo de esquema, conhecido como “smishing”, tem sido cada vez mais frequente e procura enganar os utilizadores através de mensagens relacionadas com encomendas, entregas pendentes ou supostos problemas no envio.

Ao clicar no link, as vítimas podem ser encaminhadas para páginas falsas onde são pedidos dados pessoais, bancários ou códigos de acesso.

A GNR reforça a importância de desconfiar de mensagens inesperadas, mesmo quando parecem vir de empresas conhecidas, e aconselha os utilizadores a: