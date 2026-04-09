PSP alerta para burla sobre reembolso de IRS: não caia no esquema

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"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta importante nas redes sociais sobre uma nova burla que está a circular através de mensagens SMS sobre reembolsos de IRS pendentes.

Segundo a PSP, os burlões podem fazer parecer que a mensagem é enviada pela Autoridade Tributária (AT), mas trata-se de falsificação. Este tipo de fraude explora a confiança do cidadão, usando um sentido de urgência para induzir a ações rápidas, como clicar em links, transferir dinheiro, confirmar dados ou instalar aplicações suspeitas.

A recomendação da PSP é clara: a entidade oficial informa, a falsa exige. Em caso de dúvida, nunca clique em links nem forneça informações pessoais. Em vez disso, contacte diretamente a AT pelos canais oficiais ou dirija-se à esquadra da PSP mais próxima.

A polícia apela ainda aos cidadãos para partilharem o alerta, ajudando a prevenir que mais pessoas sejam vítimas desta burla.