PSP alerta para burla sobre reembolso de IRS: não caia no esquema

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta importante nas redes sociais sobre uma nova burla que está a circular através de mensagens SMS sobre reembolsos de IRS pendentes.
Segundo a PSP, os burlões podem fazer parecer que a mensagem é enviada pela Autoridade Tributária (AT), mas trata-se de falsificação. Este tipo de fraude explora a confiança do cidadão, usando um sentido de urgência para induzir a ações rápidas, como clicar em links, transferir dinheiro, confirmar dados ou instalar aplicações suspeitas.
A recomendação da PSP é clara: a entidade oficial informa, a falsa exige. Em caso de dúvida, nunca clique em links nem forneça informações pessoais. Em vez disso, contacte diretamente a AT pelos canais oficiais ou dirija-se à esquadra da PSP mais próxima.
A polícia apela ainda aos cidadãos para partilharem o alerta, ajudando a prevenir que mais pessoas sejam vítimas desta burla.