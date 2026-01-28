GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população

É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou recentemente, através da sua página oficial no Instagram, para um novo método de furto de automóveis que tem preocupado as autoridades. Conhecido como relay attack, este tipo de assalto permite aos criminosos furtar carros sem precisar da chave física, tornando o processo quase impercetível para os proprietários.

O funcionamento é simples, mas eficaz: um dispositivo colocado perto da casa da vítima amplifica o sinal da chave, enquanto outro dispositivo colocado junto do carro transmite esse sinal ao veículo. O carro interpreta que a chave está próxima, desbloqueia, liga e funciona normalmente, permitindo que os assaltantes o levem sem causar danos nem deixar vestígios.

A GNR sublinha, no entanto, que existem formas simples de proteção contra este tipo de crime. O método mais eficaz é guardar a chave numa bolsa bloqueadora de sinal, impedindo que o dispositivo dos criminosos amplifique a frequência. Além disso, é recomendado manter a chave afastada de portas e janelas ou utilizar métodos adicionais de segurança no veículo.

“São pequenos hábitos que podem fazer toda a diferença num momento crítico”, alertou a GNR, apelando à população para que esteja atenta e tome medidas preventivas.