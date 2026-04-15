PSP deixa alerta: há um detalhe que os carteiristas aproveitam sempre

A Polícia de Segurança Pública (PSP) partilhou um novo vídeo nas redes sociais para alertar para o aumento de furtos por carteiristas, especialmente em locais com maior concentração de pessoas. A mensagem é clara: estes crimes acontecem rapidamente e exploram sobretudo momentos de distração.
Segundo a autoridade, os carteiristas evitam o confronto direto e utilizam estratégias discretas, como mapas ou objetos para bloquear a visão da vítima, enquanto acedem a malas ou bolsos. Multidões, transportes públicos e esplanadas estão entre os cenários mais comuns para este tipo de crime.
No vídeo divulgado, a PSP destaca várias medidas simples que podem fazer a diferença na prevenção. Entre elas, evitar guardar o telemóvel ou a carteira no bolso de trás das calças e criar formas de segurança adicionais, como prender o dispositivo à cintura com fita ou elástico resistente.
A polícia recomenda também que os fechos das malas estejam bloqueados, dificultando o acesso ao interior. Em esplanadas, o conselho passa por nunca deixar pertences sem vigilância, devendo a mala estar presa à cadeira ou em contacto direto com o corpo.
Outra das sugestões é transportar mochilas à frente do corpo e, sempre que possível, utilizar cadeados para reforçar a segurança dos fechos.
A PSP sublinha que a prevenção é essencial para evitar este tipo de furtos e apela à atenção dos cidadãos. Em caso de suspeita ou se for vítima de furto, a recomendação é contactar imediatamente as autoridades e tentar reter informações como as características do suspeito e a direção de fuga.
O vídeo termina com um apelo à partilha da informação, de forma a aumentar a consciencialização e reduzir o número de ocorrências.