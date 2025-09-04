Facebook Instagram
Há mais um especialista a avisar: não deixe a chave na porta por dentro quando vai dormir

Especialistas alertam: deixar a chave na porta por dentro não aumenta a segurança e pode mesmo ser perigoso em caso de emergência
IOL
Ontem às 14:20
Há um truque mental para nunca mais perder chaves, óculos ou duvidar se trancou a porta

Deixar a chave na fechadura por dentro pode parecer um gesto de segurança, mas, segundo especialistas, trata-se de uma prática que pode ser mais perigosa do que preventiva.

O especialista do Instituto Superior de Segurança Pública (Netpol), Samuel Prieto, alertou recentemente para os riscos desta ação durante uma participação no podcast El Panda Inversor: “Deixar a chave na porta não aumenta a segurança e pode até ser contraproducente”, afirmou.

Em declarações ao Jornal La Vanguardia, o epecialista explica que esta prática não só facilita roubos oportunistas como também dificulta a evacuação rápida em situações de emergência. Além disso, cria uma falsa sensação de proteção, dando a ilusão de que se tomaram todas as medidas possíveis para garantir a segurança da casa, enquanto ignoram alternativas mais eficazes.

Os especialistas recomendam a utilização de bombins com embraiagem dupla ou de prioridade, que permitem abrir a porta do exterior mesmo quando a chave está virada por dentro. Estes sistemas proporcionam maior flexibilidade e segurança, garantindo que a casa continua protegida sem comprometer a evacuação em caso de emergência.

De acordo com Prieto, medidas como instalar fechaduras modernas, adicionar trancas suplementares e adotar hábitos de vigilância são sempre mais eficazes do que deixar a chave na porta.

