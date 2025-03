Conheça as 10 cidades mais seguras para mulheres nómadas digitais

Outros artigos:

A evolução do teletrabalho, o rápido e fácil acesso à Internet e o crescente número de trabalhos digitais emergentes que permitem trabalhar em qualquer horário e a partir de qualquer local tem vindo a tornar-se algo cada vez mais comum. Apesar da crescente disponibilidade de vistos,encontrar o local certo continua a ser um desafio.

Segundo a Holidu, para as mulheres nómadas digitais, a segurança é um fator crucial na escolha do local de residência e de trabalho. Neste sentido, o portal de reservas para casas de férias analisou dados de fontes como Numbeo e Nomads.com para identificar as cidades mais seguras para as nómadas digitais, destacando os locais onde as mulheres se sentem mais seguras, bem-vindas e com poder para prosperar.

1. Veneza, Itália

Com 78,69% das mulheres a sentirem-se confortáveis a andar sozinhas, a cidade supera muitas das suas congéneres europeias. Os canais encantadores da cidade, a sua história rica e a sua cultura vibrante fazem dela um destino aliciante. Mas, para além da sua beleza, Veneza destaca-se pela sua atmosfera acolhedora para com os estrangeiros e pela forte perceção de segurança para as mulheres que viajam sozinhas. O facto de ser uma cidade bem iluminada e amiga dos peões também contribui para a sensação de segurança, tornando-a uma excelente escolha para trabalhadores remotos.

2. Valência, Espanha

Há muito que Espanha é um ponto de encontro para os nómadas digitais e Valência oferece a combinação perfeita de segurança e riqueza cultural. Apresenta o rácio mais elevado de nómadas digitais do sexo feminino, com 22%, o que indica que mais mulheres escolhem esta cidade como base. As nómadas apreciam o seu estilo de vida mediterrânico descontraído, os transportes públicos fiáveis e a forte comunidade de expatriados. Com o novo visto nómada digital de Espanha, os trabalhadores remotos podem agora ficar mais tempo enquanto desfrutam do ambiente seguro e inclusivo da cidade.

3. Porto, Portugal

Portugal é classificado como um dos países mais seguros para os viajantes, e o Porto não é exceção. O Porto está bem classificado em muitas categorias, incluindo na simpatia para com os estrangeiros, classificada como “Boa”. Com a amigável população e baixas taxas de criminalidade, o Porto é a escolha ideal para as mulheres que procuram um local seguro e inspirador para trabalhar remotamente. Além disso, o visto de nómada digital de Portugal torna as estadias de longa duração ainda mais acessíveis.

4. Coimbra, Portugal

Sendo uma cidade universitária, Coimbra oferece uma atmosfera jovem e vibrante, mantendo uma reputação de segurança. É um destino pouco conhecido mas muito apelativo para nómadas digitais do sexo feminino que procuram uma experiência tranquila, e ainda culturalmente rica. A cidade portuguesa destaca-se pela sua simpatia para com as mulheres, classificada como “Ótima”, realçando o seu ambiente inclusivo e acolhedor. A forte presença académica da cidade contribui para uma comunidade de mente aberta e inclusiva, enquanto a reputação de segurança de Portugal reforça ainda mais Coimbra como uma excelente escolha para mulheres que viajam sozinhas.

5. Aveiro, Portugal

Conhecida como a “Veneza de Portugal”, Aveiro encanta os nómadas digitais com os seus canais coloridos e a sua atmosfera costeira descontraída. As mulheres viajantes consideram Aveiro um local seguro e amigável, com um estilo de vida descontraído que incentiva um ótimo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A cidade destaca-se com a mais elevada perceção de segurança no estudo – 91,45% das mulheres sentem-se confortáveis a andar sozinhas. A dimensão compacta da cidade e as baixas taxas de criminalidade facilitam a livre exploração por parte das trabalhadoras remotas, aumentando a sua atração como destino de topo para as mulheres nómadas digitais.

Cidades que completam o top 10?

6. Haia, Países Baixos

7. Rijeka, Croácia

8. Portimão, Portugal

9. Lisboa, Portugal

10. Tallinn, Estónia

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders