Facebook Instagram
Dicas

Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

Com o avanço da Inteligência Artificial, chamadas e mensagens falsas tornaram-se cada vez mais credíveis, aumentando o risco de burlas. Para prevenir situações de emergência simuladas é importante que faça isto com a sua família
IOL
Há 1h e 27min
Telemóvel
Telemóvel

Foto: Freepik

Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco

A evolução da tecnologia tem trazido inúmeras vantagens ao dia a dia, mas também novos riscos que exigem atenção redobrada. Com o avanço da Inteligência Artificial, tornou-se cada vez mais fácil imitar vozes, criar áudios falsos e simular situações de emergência de forma altamente convincente. Um cenário que abre espaço a burlas emocionais e financeiras.

Foi precisamente para alertar para este perigo que o cantor Paulo Sousa recorreu às redes sociais, onde partilhou uma dica simples, mas essencial, para prevenir este tipo de situações: a criação de um código secreto entre familiares ou amigos próximos.

Segundo o artista, este código pode ser uma palavra ou uma frase combinada previamente, que sirva apenas para confirmar se um pedido de ajuda, dinheiro ou socorro é realmente verdadeiro. O objetivo é simples: garantir que, perante uma chamada ou mensagem em pânico, existe uma forma segura de confirmar a identidade de quem está do outro lado.

Paulo Sousa sublinha ainda um ponto fundamental: o código não deve estar escrito em lado nenhum. Nem em notas do telemóvel, nem em mensagens, nem em capturas de ecrã. O ideal é que seja combinado presencialmente, numa conversa normal, evitando qualquer registo digital que possa ser acedido ou manipulado no futuro.

Num contexto em que áudios, chamadas e até vídeos podem ser falsificados com recurso à Inteligência Artificial, esta estratégia funciona como uma camada extra de segurança. Trata-se de prevenção, especialmente em momentos de pressão, em que decisões rápidas podem ter consequências graves.

 

RELACIONADOS
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Onde deve guardar o telemóvel à noite para dormir melhor (e em segurança)
Se precisar de ter acesso à Segurança Social Direta tenha isto em atenção
Compras online: Como fazê-lo em segurança?
Recebeu uma mensagem da Segurança Social? Cuidado, pode ser fraude
Mais Vistos
00:01:51
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
tvi
00:03:08
1ª Companhia
Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»
tvi
00:01:00
1ª Companhia
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
tvi
00:04:46
V+ Fama
Francisco Monteiro e Ana Batista juntos? Ex-concorrente deixa tudo a limpo
tvi
Destaques IOL
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Dicas
Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas
Psicologia
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Justiça
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Mais Lidas
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Famosos
Francisco Monteiro apaixonado por ex-concorrente do "Secret Story"? Zaza responde sem rodeios!
selfie
Famosos
Arrepiante! Após funeral de Maycon Doulgas, Renata Reis revela nova tatuagem
selfie
Dois às 10
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Liga
Gil Vicente aceita oferta do Flamengo por Andrew
maisfutebol