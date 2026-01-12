Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco

A evolução da tecnologia tem trazido inúmeras vantagens ao dia a dia, mas também novos riscos que exigem atenção redobrada. Com o avanço da Inteligência Artificial, tornou-se cada vez mais fácil imitar vozes, criar áudios falsos e simular situações de emergência de forma altamente convincente. Um cenário que abre espaço a burlas emocionais e financeiras.

Foi precisamente para alertar para este perigo que o cantor Paulo Sousa recorreu às redes sociais, onde partilhou uma dica simples, mas essencial, para prevenir este tipo de situações: a criação de um código secreto entre familiares ou amigos próximos.

Segundo o artista, este código pode ser uma palavra ou uma frase combinada previamente, que sirva apenas para confirmar se um pedido de ajuda, dinheiro ou socorro é realmente verdadeiro. O objetivo é simples: garantir que, perante uma chamada ou mensagem em pânico, existe uma forma segura de confirmar a identidade de quem está do outro lado.

Paulo Sousa sublinha ainda um ponto fundamental: o código não deve estar escrito em lado nenhum. Nem em notas do telemóvel, nem em mensagens, nem em capturas de ecrã. O ideal é que seja combinado presencialmente, numa conversa normal, evitando qualquer registo digital que possa ser acedido ou manipulado no futuro.

Num contexto em que áudios, chamadas e até vídeos podem ser falsificados com recurso à Inteligência Artificial, esta estratégia funciona como uma camada extra de segurança. Trata-se de prevenção, especialmente em momentos de pressão, em que decisões rápidas podem ter consequências graves.