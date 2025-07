Técnico de emergência médica avisa: a cor dos fatos de banho pode salvar a vida de crianças e adultos

A escolha do fato de banho das crianças (e também adultos) pode ser mais importante do que se imagina e pode mesmo fazer a diferença entre a vida e a morte. O alerta foi dado pelo técnico de emergência médica Miguel Assal, que recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo com um aviso claro: há cores que tornam as crianças praticamente invisíveis dentro de água.

No vídeo, o profissional compara fatos de banho de várias cores em ambiente aquático e destaca a forma como o azul e o branco se confundem com o fundo da piscina ou com a espuma do mar. “Quando há movimento na água, o azul mimetiza-se e já não se vê. O mesmo acontece com o branco, que se mistura com o fundo branco ou com a espuma”, explica. Em determinados momentos, mesmo com mais de uma criança na água, o vídeo mostra que apenas uma é visível.

O técnico de emergência médica sublinha que “a vida de uma criança depende do tempo em que não está localizada” e, por isso, reforça o apelo para que os pais escolham cores vivas e contrastantes, como amarelo, laranja ou rosa, mais fáceis de identificar à distância, em qualquer tipo de água.