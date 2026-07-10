Vai estar mais de 24 horas fora de casa? Para sua segurança, use o truque do congelador

Porque é que não deve ir de férias sem deixar um copo no lava-loiça

Imagem exemplificativa gerada por IA

Quando vai de férias ou passa mais de 24 horas fora de casa, há um detalhe em que poucas pessoas pensam: o que acontece aos alimentos guardados no congelador se houver uma falha de eletricidade durante a ausência?

Mesmo que a energia seja restabelecida pouco tempo depois, nem sempre é fácil perceber se os alimentos descongelaram parcialmente e voltaram a congelar. À primeira vista, podem parecer em boas condições, mas a interrupção da cadeia de frio pode comprometer a sua qualidade e segurança alimentar.

Para evitar dúvidas quando regressar, o site Sport recordou um truque simples que se tornou popular nas redes sociais. A criadora de conteúdos @cecideviaje partilhou no TikTok uma forma fácil de perceber se o congelador perdeu temperatura durante a sua ausência.

O método não podia ser mais simples: encha um copo com água e coloque-o no congelador. Quando a água estiver completamente congelada, coloque uma moeda sobre a superfície do gelo e volte a colocar o copo no congelador.

Quando regressar a casa, basta verificar a posição da moeda. Se continuar no topo do gelo, significa que o congelador manteve a temperatura e os alimentos deverão ter permanecido congelados. Se a moeda estiver afundada ou no fundo do copo, é sinal de que o gelo derreteu e voltou a congelar, indicando que houve uma interrupção prolongada da refrigeração.