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Vai estar mais de 24 horas fora de casa? Para sua segurança, use o truque do congelador
IOL
Hoje às 16:22
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Um copo de água e uma moeda no congelador: este é o truque que lhe pode poupar dissabores no regresso de férias ou de uma escapadinha

Imagem exemplificativa gerada por IA

Quando vai de férias ou passa mais de 24 horas fora de casa, há um detalhe em que poucas pessoas pensam: o que acontece aos alimentos guardados no congelador se houver uma falha de eletricidade durante a ausência?

Mesmo que a energia seja restabelecida pouco tempo depois, nem sempre é fácil perceber se os alimentos descongelaram parcialmente e voltaram a congelar. À primeira vista, podem parecer em boas condições, mas a interrupção da cadeia de frio pode comprometer a sua qualidade e segurança alimentar.

Para evitar dúvidas quando regressar, o site Sport recordou um truque simples que se tornou popular nas redes sociais. A criadora de conteúdos @cecideviaje partilhou no TikTok uma forma fácil de perceber se o congelador perdeu temperatura durante a sua ausência.

O método não podia ser mais simples: encha um copo com água e coloque-o no congelador. Quando a água estiver completamente congelada, coloque uma moeda sobre a superfície do gelo e volte a colocar o copo no congelador.

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Quando regressar a casa, basta verificar a posição da moeda. Se continuar no topo do gelo, significa que o congelador manteve a temperatura e os alimentos deverão ter permanecido congelados. Se a moeda estiver afundada ou no fundo do copo, é sinal de que o gelo derreteu e voltou a congelar, indicando que houve uma interrupção prolongada da refrigeração.

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