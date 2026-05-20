GNR alerta para aumento deste tipo de furtos no verão

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Com a aproximação dos meses mais quentes, a Guarda Nacional Republicana deixou um alerta para o aumento de furtos no interior de veículos, um crime que tende a crescer entre junho e setembro, sobretudo em zonas balneares e locais com grande afluência de pessoas.

Segundo a GNR, este é um período particularmente crítico devido ao maior número de carros estacionados durante várias horas, especialmente perto das praias. Os criminosos aproveitam frequentemente a ausência prolongada dos proprietários para partir vidros e furtar objetos deixados dentro das viaturas.

As autoridades alertam que mochilas, malas, carteiras e outros bens visíveis no interior dos carros continuam a ser os principais alvos. “Os criminosos escolhem habitualmente as viaturas que têm objetos à vista”, refere a GNR no aviso partilhado nas redes sociais.

Apesar do reforço do patrulhamento nestas zonas durante o verão, a guarda sublinha que a prevenção continua a ser essencial. Entre os principais conselhos deixados estão trancar sempre o veículo, mesmo em paragens rápidas, e evitar deixar qualquer objeto visível no interior do automóvel.