GNR alerta para nova burla: pode ficar com a conta a zeros em segundos

"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

A Guarda Nacional Republicana (GNR) voltou a alertar para um novo tipo de burla que tem vindo a ganhar expressão: o chamado “quishing”, um esquema que utiliza códigos QR falsos para enganar vítimas.

Através de um vídeo partilhado na sua página de Instagram, a autoridade explica que esta técnica consiste na criação de um QR code fraudulento que, quando é lido com a câmara do telemóvel, direciona o utilizador para um site malicioso, muitas vezes sem que este se aperceba.

Segundo a GNR, trata-se de um método particularmente perigoso por estar cada vez mais presente no dia a dia. “Hoje em dia em todo o lado há um QR code e esta técnica engana até os mais atentos”, alerta a publicação.

Os burlões podem, por exemplo, colar códigos falsos por cima de QR codes legítimos, como em menus de restaurantes, parquímetros ou talões de estacionamento. A partir daí, o utilizador pode ser levado a fazer pagamentos diretamente para contas fraudulentas ou, em casos mais graves, a instalar malware no telemóvel.

Este tipo de software malicioso permite aos criminosos aceder a dados sensíveis, como informações bancárias, dados pessoais e palavras-passe.

Para evitar cair neste tipo de burla, a GNR recomenda atenção redobrada: verificar se o QR code aparenta ter sido adulterado ou colado e, mesmo após a leitura, confirmar sempre o link antes de qualquer ação.

A autoridade reforça ainda a importância de partilhar este tipo de alertas, de forma a aumentar a sensibilização para esquemas cada vez mais sofisticados.