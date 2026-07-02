Sabia que pode pedir à polícia para vigiar a sua casa quando vai de férias? Mostramos como fazer

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) voltou a alertar para a importância de proteger as habitações durante os períodos de ausência e recordou a existência do Programa Chave Direta.

Através desta iniciativa, qualquer cidadão pode comunicar à GNR que vai estar ausente durante alguns dias, permitindo que a força de segurança reforce o patrulhamento nas imediações da residência durante esse período.

Para aderir, basta aceder ao portal verãoseguro.mai.gov.pt, selecionar a opção "Efetuar pedido" e indicar a morada da habitação, um contacto telefónico e as datas de ausência. O pedido também pode ser feito presencialmente num posto da GNR.

Para além deste serviço gratuito, a autoridade deixa um conjunto de recomendações para diminuir o risco de assaltos. Entre elas está garantir que todas as portas, janelas, portões, garagens e anexos ficam devidamente fechados e trancados antes da partida.

A GNR aconselha ainda a evitar sinais evidentes de que a casa está vazia, como correspondência acumulada, estores completamente fechados ou iluminação exterior desligada. Sempre que possível, deve pedir a familiares, amigos ou vizinhos de confiança que passem pela habitação e recolham o correio.

Outro dos alertas prende-se com a utilização das redes sociais. A Guarda recomenda que não sejam divulgadas informações sobre viagens ou períodos de férias enquanto a casa estiver desocupada, uma vez que estas publicações podem facilitar a atuação de criminosos.

Entre as restantes medidas de prevenção estão a utilização de temporizadores para acender luzes, a instalação de sistemas de alarme ou videovigilância, a guarda de bens de valor em locais seguros e a remoção de ferramentas ou objetos do exterior que possam facilitar o acesso ao interior da habitação.

A GNR pede ainda que qualquer comportamento suspeito, como pessoas ou viaturas desconhecidas a observar casas, seja comunicado de imediato às autoridades.