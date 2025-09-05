Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder

Uma situação que pode acontecer em qualquer casa: está a cozinhar e, de repente, a comida no forno começa a arder. A reação instintiva seria abrir a porta, mas é precisamente o que não deve fazer, avisa Allie, ex-técnica de emergência médica e criadora de conteúdos digitais conhecida como @themommyconfessions.
Num vídeo partilhado nas redes sociais, a especialista explicou que os fornos são construídos para suportar calor extremo e conter as chamas. “Se abrir a porta, está a dar oxigénio ao fogo e a deixar que o fumo e substâncias tóxicas se espalhem pela sua cozinha”, sublinha.
O que deve fazer
- Desligar o forno imediatamente
- Manter a porta fechada
- Ligar para o 112 se as chamas não diminuírem
Segundo Allie, nunca deve usar água. Só em casos muito específicos pode ser considerado o uso de um extintor branco (classe K), próprio para cozinhas e fogos com gordura.
A criadora deixa ainda um alerta: se o fogo não estiver a reduzir, deve retirar todas as pessoas e animais de casa. “Os animais de estimação são ainda mais sensíveis aos gases tóxicos do que os adultos”, acrescenta.
A recomendação é simples: em caso de dúvida, mantenha o forno fechado e espere pelos bombeiros.