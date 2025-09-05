Facebook Instagram
Dicas

Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder

O que fazer (e o que nunca fazer) se tiver um incêndio dentro do forno
IOL
Hoje às 10:25
Capa
Capa
Bebé desaparecido durante duas horas depois de avô ter levado da creche a criança errada

Uma situação que pode acontecer em qualquer casa: está a cozinhar e, de repente, a comida no forno começa a arder. A reação instintiva seria abrir a porta, mas é precisamente o que não deve fazer, avisa Allie, ex-técnica de emergência médica e criadora de conteúdos digitais conhecida como @themommyconfessions.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, a especialista explicou que os fornos são construídos para suportar calor extremo e conter as chamas. “Se abrir a porta, está a dar oxigénio ao fogo e a deixar que o fumo e substâncias tóxicas se espalhem pela sua cozinha”, sublinha.

O que deve fazer

  • Desligar o forno imediatamente
  • Manter a porta fechada
  • Ligar para o 112 se as chamas não diminuírem

Segundo Allie, nunca deve usar água. Só em casos muito específicos pode ser considerado o uso de um extintor branco (classe K), próprio para cozinhas e fogos com gordura.

A criadora deixa ainda um alerta: se o fogo não estiver a reduzir, deve retirar todas as pessoas e animais de casa. “Os animais de estimação são ainda mais sensíveis aos gases tóxicos do que os adultos”, acrescenta.

A recomendação é simples: em caso de dúvida, mantenha o forno fechado e espere pelos bombeiros.

RELACIONADOS
Bebé desaparecido durante duas horas depois de avô ter levado da creche a criança errada
Há mais um especialista a avisar: não deixe a chave na porta por dentro quando vai dormir
Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício
Jornalistas estrangeiros destacam parque temático português: "um dos melhores da Europa"
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses
Mais Vistos
00:00:44
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
tvi
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:01:29
CNN Hoje
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
tvi
00:02:12
Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Elevador da Glória. Pai do menino alemão de três anos encontrado com vida entre os feridos
cnn
Mercado
OFICIAL: Hugo Félix assina até 2029 com o Tondela
maisfutebol
Mundial 2026
Insólito: selecionador da Arménia falou, mas só foi traduzida uma resposta
maisfutebol
Elevador da Gloria
Uma a uma, estas são as vítimas mortais: Elevador da Glória, mural e memorial
cnn
Mundial 2026
Roberto Martínez: «O Diogo Jota agora é uma força, um ponto de motivação»
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
tvi